PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA FEMININA BRASIL: Brasil perde para França (2-1) e vai decidir vaga nas oitavas com a Jamaica

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

NÍGER GOLPE: EUA, UE e União Africana aumentam a pressão sobre golpistas no Níger

COLÔMBIA CORRUPÇÃO: Filho do presidente colombiano é preso por lavagem de dinheiro

=== COPA FEMININA ===

BRISBANE:

Brasil perde para França (2-1) e vai decidir vaga nas oitavas com a Jamaica

Com um gol da experiente Wendy Renard na reta final (83'), a França derrotou o Brasil por 2 a 1 neste sábado (29), na segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo feminina, em Brisbane (Austrália).

(BRA NZL fbl FRA Mundial Mulheres 2023 WC AUS, 491 palavras, já transmitida)

=== NÍGER GOLPE ===

NIAMEY:

EUA, UE e União Africana aumentam a pressão sobre golpistas no Níger

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) manifestaram o seu apoio ao presidente deposto do Níger, Mohamed Bazoum, e aumentaram a pressão sobre os militares golpistas, a quem a União Africana (UA) exigiu neste sábado (29) que restabeleça a ordem constitucional em até 15 dias.

(conflito EUA Rússia diplomacia França golpe política forças-armadas, 597 palavras, já transmitida)

=== COLÔMBIA CORRUPÇÃO ===

BOGOTÁ:

Filho do presidente colombiano é preso por lavagem de dinheiro

Nicolás Petro, filho mais velho do presidente colombiano Gustavo Petro, foi detido neste sábado (29) sob a acusação de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, em um escândalo relacionado à campanha presidencial, informou a Procuradoria.

(Colômbia política prisão, 643 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SUMMERLAND KEY, EUA:

Alta temperatura do oceano provoca desastre ambiental no sul da Flórida

O sul da Flórida enfrenta uma catástrofe. Ao longo da extensa costa de recifes do arquipélago Florida Keys, dezenas de pesquisadores trabalham contra o tempo para resgatar os corais dos recifes, que correm o risco de morrer devido ao grande aumento da temperatura do oceano.

(EUA clima animais economia oceano, 513 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MOSCOU:

Apesar da Ucrânia, Rússia ainda tem vários apoiadores

Apesar da ofensiva na Ucrânia e dos esforços das potências ocidentais para isolá-la, a Rússia pode contar com o apoio de vários países africanos, sul-americanos e asiáticos, incluindo o gigante chinês.

(África conflito Rússia diplomacia Asia cúpula América Ucrânia, 498 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China decreta alerta vermelho em Pequim e outras regiões devido ao tufão Doksuri

A China colocou em alerta vermelho uma parte do norte do país, incluindo a região de Pequim, devido às chuvas torrenciais esperadas com o avanço do tufão Doksuri, que neste momento atinge o outro extremo do país.

(clima meteorologia tempestade China, 400 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- AUTOMOBILISMO

- Acompanhamento da corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP