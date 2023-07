Dois recordes batidos e um igualado na natação do Mundial de Esportes Aquáticos

Dois recordes mundiais foram batidos e um igualado neste sábado (29), na natação do Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Fukuoka (Japão).

A nadadora sueca Sarah Sjöström melhorou seu próprio tempo nos 50 m livre, enquanto a lituana Ruta Meilutyte igualou a melhor marca do mundo nos 50 m peito, ambas nas semifinais de cada prova.

Sjöström, de 29 anos, fez o tempo de 23.61, melhorando o recorde anterior em seis centésimos de segundo, pouco depois de conquistar a medalha de ouro nos 50 m borboleta.

Por sua vez, Meilutyte igualou o recorde mundial dos 50 m peito nadando a prova em 29.30.

A lituana de 26 anos, campeã olímpica dos 100 m peito nos Jogos de Londres 2012, marcou o mesmo tempo que a italiana Benedetta Pilato conseguiu no campeonato europeu de 2021, disputado em Budapeste.

Por último, a Austrália bateu o recorde no revezamento 4x100 m livre misto com o tempo de 3 minutos, 18 segundos e 83 centésimos.

Três dos quatro membros do time australiano já estavam presentes no recorde estabelecido no Mundial de Budapeste: Jack Cartwright, Kyle Chalmers e Mollie O'Callaghan. Shayna Jack assumiu o lugar de Madison Wilson.

Os Estados Unidos ficaram com a prata e a Grã-Bretanha com o bronze.

