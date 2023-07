Carrinho de montanha-russa trava e deixa pessoas a 20 metros de altura

Um problema em um carrinho e uma montanha-russa deixou várias pessoas presas a 20 metros de altura. O fato aconteceu em um parque de diversões na cidade de Essex, Inglaterra.



Imagens que circulam na internet mostram as pessoas presas em um ângulo de 90°. Nas imagens, é possível perceber que o brinquedo travou quando estava prestes a encerrar uma das rampas.



Equipes de resgate precisaram usar um elevador de plataforma para retirar as pessoas que ficaram presas no brinquedo, batizado de “The Rage”. O equipamento pertence ao parque temático Southend Adventure Island.



Posteriormente, o parque informou que "todos os passageiros foram devolvidos ao solo, sãos e salvos e reunidos com suas famílias em 40 minutos”.



O Adventure Island é descrito no TripAdvisor, site especializado em avaliações turísticas como o parque de diversões “número 1 do Reino Unido com entrada gratuita”. A avaliação é feita com informações do público que frequentou o local.



No site do parque o brinquedo que apresentou problemas é descrito como o "maior e melhor" passeio, por “seus loops, reviravoltas e "velocidades absolutas".