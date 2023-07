Campeonato saudita 'mudou completamente o mercado', diz Guardiola

O desenvolvimento do futebol saudita "mudou completamente o mercado" de transferências, afirmou neste sábado (29) o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, que espera novos reforços para sua equipe na atual janela.

Na sexta-feira, o atacante argelino Riyad Mahrez trocou o City pelo Al-Ahli e se tornou o último jogador a deixar a Europa rumo à Arábia Saudita.

Mahrez chega ao clube saudita por um valor estimado em 30 milhões de libras (R$ 182 milhões na cotação atual).

Por sua vez, o senegalês Sadio Mané, atacante do Bayern de Munique, está em negociação com o Al-Nassr e pode ser o próximo a deixar um grande clube europeu para jogar no país árabe.

"O campeonato saudita mudou completamente o mercado. Há um ano, quando Cristiano Ronaldo foi o primeiro a chegar, ninguém poderia imaginar quantos grandes e extraordinários jogadores iriam jogar o campeonato saudita", disse Guardiola em Seul (Coreia do Sul), onde o Manchester City fará um amistoso de pré-temporada com o Atlético de Madrid no domingo.

"No futuro, vai acontecer cada vez mais", acrescentou o treinador espanhol, que disse ter uma "relação especial" com Mahrez, apesar de o atacante ter perdido espaço na reta final de sua passagem pelo City.

"Ele é um dos jogadores que mais gostei na minha carreira. Foi uma peça importante das nossas conquistas nas últimas cinco ou seis temporadas", afirmou Guardiola.

