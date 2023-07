Ruud é eliminado nas quartas de final do ATP 500 de Hamburgo pelo francês Arthur Fils

O jovem francês Arthur Fils, de 19 anos e 71º do mundo, surpreendeu nesta sexta-feira (28) em Hamburgo ao vencer com autoridade, por 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 6-4, o número 4 do mundo, o norueguês Casper Ruud, finalista em Roland Garros em junho passado.

Com esse resultado Fils garantiu a classificação para as semifinais do torneio na cidade alemã. Na próxima fase o francês vai enfrentar o alemão Alexander Zverev valendo vaga na final.

--- Resultados desta sexta-feira do ATP 500 de Hamburgo:

. Simples masculino (quartas de final):

Arthur Fils (FRA) x Casper Ruud (NOR/N.1) 6-0, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.4) x Luca Van Assche (FRA) 6-3, 6-4

Laslo Djere (SRB) x Lorenzo Musetti (ITA/N.3) 7-5, 6-3

Zhizhen Zhang (CHN) x Daniel Altmaier (ALE) 6-4, 6-4

bds/iga/aam