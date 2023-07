Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo tiveram o sexto dia de alta em sete nesta sexta-feira, estimulados pelas restrições de oferta, no momento em que a economia americana apresenta-se mais sedutora do que o previsto.

O preço do Brent para setembro subiu 0,89%, aos US$ 84,99. O WTI para o mesmo mês teve alta de 0,61%, aos US$ 80,58.

"Muitos no mercado veem uma aterrissagem controlada da economia americana, e não uma recessão brutal", explicou Bart Melek, da TD Securities. "Também antecipam um plano de reativação significativo na China, o que ajudaria a demanda."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tu/nth/atm/lb