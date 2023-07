PRINCIPAIS NOTÍCIAS

A situação provocada pelos incêndios florestais na Grécia está melhorando, mas os bombeiros dizem ter medo de que o vento reacenda o fogo. Durante duas semanas, o país mediterrâneo transformou-se em um forno em chamas.

Os militares que deram um golpe de Estado no Níger nomearam, nesta sexta-feira (28), o general Abdourahamane Tchiani como novo líder em comando no país, cujo presidente Mohamed Bazoum foi sequestrado há três dias.

Julgamentos coletivos de membros de gangues são criticados em El Salvador

A decisão de realizar julgamentos coletivos de milhares de supostos membros de gangues presos em El Salvador foi criticada por organizações de direitos humanos e juízes, que veem o ato como uma medida populista para favorecer a reeleição do presidente Nayib Bukele.

Rússia acusa COI de tomar partido no conflito com a Ucrânia

A Rússia acusou o Comitê Olímpico Internacional (COI), nesta sexta-feira (28), de agir "no interesse" da Ucrânia, depois que este órgão lançou um apelo para mostrar "sensibilidade" aos atletas ucranianos.

Líder norte-coreano supervisiona desfile militar com drones e mísseis ICBM

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou um desfile militar em Pyongyang por ocasião do 70º aniversário do armistício da Guerra da Coreia, no qual foram exibidos novos drones e mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear.

Líder civil birmanesa é transferida da prisão para edifício do governo

A líder civil birmanesa Aung San Suu Kyi, deposta por um golpe militar em 2021, foi transferida da prisão para um edifício do governo, afirmou um membro de seu partido nesta sexta-feira(28).

Argentina consegue empate esperançoso, Inglaterra vislumbra a classificação

A Argentina empatou em 2 a 2 contra a África do Sul nesta sexta-feira, depois de perder por 2 a 0, enquanto a Inglaterra venceu a Dinamarca por 1 a 0 e ficou a um passo da segunda fase da Copa do Mundo feminina.

