Lula vai ao Paraguai para a posse de Santiago Peña, em 15 de agosto

O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta sexta-feira (28) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá à posse do presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña. A solenidade será em Assunção, capital paraguaia, no dia 15 de agosto.

Lula recebe Peña na tarde desta sexta no Palácio da Alvorada. O petista está despachando da residência oficial enquanto se recupera de um procedimento realizado na quarta-feira (26) para reduzir as dores que sente no quadril.

É o segundo encontro entre Lula e Peña depois que o paraguaio foi eleito, em abril passado. A conversa desta sexta incluirá as tratativas para um novo acordo sobre a venda do excedente paraguaio da energia de Itaipu e da cooperação no combate a crimes transnacionais, além de assuntos sobre defesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Paraguai é um dos hubs usados por traficantes para colocar drogas dentro do Brasil - parte dessas substâncias ficam no País, outra parte é despachada para a Europa e outro lugares do mundo a partir de portos brasileiros. O chamado Primeiro Comando da Capital (PCC), por exemplo, é uma facção do crime organizado do Brasil com operações no Paraguai.