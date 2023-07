Líder dos paramilitares do Sudão faz primeira aparição pública desde o começo do conflito

O líder dos paramilitares do Sudão, general Mohamed Hamdan Daglo, apareceu em público pela primeira vez desde o começo da guerra, em meados de abril, em vídeo divulgado nesta sexta-feira (28) por sua facção, as Forças de Apoio Rápido (FAR).

Cercado de soldados com semblante alegre e vestindo uniforme militar, Daglo afirmou ser a favor da paz, em discurso dirigido ao povo sudanês. No vídeo, de menos de cinco minutos, ele promete uma solução para o conflito em 72 horas se for substituído o Estado-Maior, ou seja, seus rivais no Exército regular sudanês.

Daglo pede que se rendam os aliados do general Abdel Fatah al-Burhan, seu principal rival, que comanda o Exército e é o chefe de fato do país.

A guerra entre o Exército sudanês e as FAR começou em abril, já deixou mais de 3.900 mortos em todo o país, segundo a ONG Acled, e mais de 3,5 milhões de deslocados e refugiados, segundo um balanço da ONU. A maior parte dos combates acontece na capital, Cartum, e em Darfur, oeste do país.

Em Cartum, testemunhas relataram hoje disparos de foguetes e bombardeios aéreos em bairros densamente povoados. Em Darfur, milhares de pessoas deixaram Nyala, capital do estado de Darfur do Sul, "após uma intensificação dos combates", disse um morador à AFP.

