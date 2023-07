Leclerc (Ferrari) largará na pole position no GP da Bélgica de F1

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) largará na pole position no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 neste domingo (30), no circuito de Spa-Francorchamps, à frente do mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

Já o holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do campeonato mundial, fez o melhor tempo na classificação desta sexta-feira (28), mas sairá da sexta posição, após ter recebido uma penalidade de cinco posições por ter ultrapassado o limite de troca de câmbio permitido por temporada.

No ano passado, e na mesma pista, Verstappen protagonizou uma grande recuperação, largando do 14º lugar devido a uma penalidade semelhante, dessa vez por uma troca de motor acima da cota autorizada e um elemento de caixa de câmbio não permitido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sei que vou perder posições no grid, mas hoje foi sobre me sentir confiante, sabemos que o carro é rápido", disse o holandês após a classificação. "No ano passado tive uma penalidade maior [15 posições no total] e ainda assim, vencemos a corrida, então esse é o objetivo", acrescentou.

Em uma pista que estava secando e sob um céu finalmente azul após horas de fortes chuvas até poucos minutos antes da qualificação, Hamilton conseguiu o quarto tempo mais rápido. O britânico largará da terceira posição, considerando a penalidade de Verstappen, à frente de Carlos Sainz (Ferrari).

A McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris, que era esperada no topo após o ótimo desempenho nos dois últimos GPs, largará em quinto e sétimo, respectivamente.

O Grande Prêmio da Bélgica, 12ª prova da temporada, é o terceiro depois do Azerbaijão, em abril, e Áustria, no início de julho, a propor o formato de corrida sprint, que modifica o rumo normal do fim de semana.

Nesta sexta, os pilotos realizaram apenas um treino livre, seguido de um primeiro treino classificatório, que definiu o grid de largada para o Grande Prêmio de domingo.

O sábado será dedicado ao sprint: os pilotos vão para a pista às 10h (07h no horário de Brasília) para uma segunda sessão de qualificação, denominada Sprint Shootout, com o mesmo formato de sexta-feira, porém mais curto, que determina a ordem de partida da corrida sprint, agendada para as 14h30 GMT (11h30 no horário de Brasília).

A penalidade de Verstappen não afeta o início da corrida sprint.

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPO/AlphaTauri-Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Kevin Magnussen (DIM/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari )

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Alex Albon (THA/Williams-Mercedes)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull)

Nico Hulkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

hdy/lh/dam/iga/yr/rpr