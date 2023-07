Japão anuncia novas sanções contra a Rússia

No âmbito das sanções políticas contra Kiev devido a ofensiva na Ucrânia, o Japão anunciou nesta sexta-feira (28) um novo embargo aos veículos elétricos destinados à Rússia.

Indivíduos e grupos russos já haviam tido seus bens congelados pelo Japão, agora o país também proibiu a exportação de mercadorias para organizações militares ou serviços de construção e engenharia.

Na lista atualizada dos produtos afetados pelas sanções, o governo incluiu, nesta sexta-feira, veículos equipados com motores de 1.900 cm³ ou mais, assim como os carros híbridos e elétricos, indicou o Ministério da Economia, Comércio e Indústria em comunicado.

As novas sanções foram aprovadas pelo governo do primeiro-ministro Fumio Kishida e entrarão em vigor a partir de 9 de agosto. Elas são resultados de embargos parecidos previamente aplicados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, detalhou um funcionário do ministério à imprensa.

"Passou mais de um ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e ampliamos a lista de itens sujeitos a proibição de exportação", afirmou o funcionário.

Outros produtos acrescentados à lista são aço, produtos plásticos e peças eletrônicas "que podem ser desviadas para fins militares", acrescentou.

Na cúpula do G7 em maio, no Japão, os líderes fizeram um acordo para "privar a Rússia de tecnologias, equipamentos industriais e serviços do G7" que poderiam servir de apoio para "sua indústria da guerra".

