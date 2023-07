Governo alemão oferece bolsas de mais de R$ 13 mil para brasileiros; saiba como participar

O governo da Alemanha está oferecendo uma bolsa mensal de mais de R$ 13.000 para dez brasileiros desenvolverem, durante um ano, um projeto que impacte positivamente a sociedade.

A fundação Alexander von Humboldt Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, o barão de Humboldt, mais conhecido como Alexander von Humboldt, foi um geógrafo, polímata, naturalista, explorador e proponente da filosofia romântica prussiano. oferece ainda, além da bolsa de 2.600 euros ( mais de 13 mil reais segundo a cotação atual), um encontro com o chanceler alemão, Olaf Scholz Olaf Scholz é um advogado e político alemão que atualmente serve como Chanceler da Alemanha, desde 8 de dezembro de 2021. , ao final da estadia no país.

Segundo o presidente do Instituto Sócio-Cultural Brasil Alemanha, Thomas Timm, a média de inscrição no Brasil chega a 150 por ano, transformando o País num grande destaque no programa, que ainda abrange Índia, China, EUA e África do Sul.



Thomas explica que são oferecidas ao todo 50 vagas, distribuídas entres os países, e chama de “mentes brilhantes” aqueles que são selecionados para o programa.



Confira alguns requisitos para a inscrição

Ter cidadania brasileira;

Trabalhar nos segmentos de política, negócios, mídias, administração, sociedade ou cultura;

Experiência de liderança demonstrável;

Ter não mais que 12 anos de bacharelado;

Desejar realizar um projeto independente na Alemanha,

Ter bons conhecimentos de alemão ou inglês.

Como se inscrever para a bolsa de R$ 13 mil

Os interessados podem obter mais informações acessando o link. As inscrições irão até o dia 15 de outubro.

O programa contará com um evento de lançamento no dia 9 de agosto, no Consulado da Alemanha em São Paulo.



Aqueles que tiverem desejo de participar têm de enviar uma carta-apresentação de dez linhas para o e-mail [email protected]. Cem pessoas serão selecionadas para irem ao evento.