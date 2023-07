Dilma Rousseff se reúne com Vladimir Putin na Rússia

Ex-presidente e atual chefe do banco do Brics discutiu questões econômicas com o líder russo, mas negou intenção de realizar novos projetos com Moscou em razão das sanções impostas ao país pela invasão na Ucrânia.A ex-presidente da República e atual presidente do banco do Brics, Dilma Rousseff, foi recebida nesta quarta-feira (26/07) pelo presidente da Rússia, Vladmir Putin, em São Petesburgo. Ela participa da 2ª Cúpula Rússia-África, realizada no país. Em postagem nas redes sociais, Dilma esclareceu que o banco do Brics, chamado Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), não avalia novos projetos na Rússia em razão das sanções impostas ao país por seu papel na guerra na Ucrânia. O NDB informou que opera dentro das "restrições aplicáveis nos mercados financeiros internacionais e de capitais". Segundo um comunicado divulgado pelo Kremlin, o encontro de Putin com líderes africanos tem como objetivo o fechamento de "acordos nas áreas comercial, econômica, científica e humanitária*. Dilma também se reuniu com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para discutir a próxima cúpula do Brics, que deverá ocorrer entre 22 e 24 de agosto no país africano. Mandado de prisão contra Putin Putin, porém, não vai participar do encontrona África do Sul. Ele é alvo de um mandado de prisão emitido em março pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, em razão de crimes cometidos durante a invasão russa na Ucrânia. As autoridades sul-africanas seriam obrigadas a prender o líder russo caso ele entrasse no país, uma vez que a África do Sul é um dos signatários do TPI. Dilma assumiu o NDB em março, com a missão de ampliar a instituição e avançar a iniciativa de que os países-membros possam realizar transações financeiras utilizando as moedas locais. Putin, no encontro com a ex-presidente, criticou a utilização do dólar, que afirmou ser um "instrumento de luta política". A nota do NDB afirma que, nos encontros com Putin e Ramaphosa, Dilma tratou da próxima cúpula do Brics e de questões como a expansão de países-membros no grupo, além de outros temas. rc/gb (ots)