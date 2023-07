Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

A Perú Moda Deco comemora seu 25º aniversário com uma edição especial nos dias 19 e 20 de outubro de 2023, chamada In harmony with the world.

As it celebrates its 25th anniversary, Perú Moda Deco 2023 opens its doors to the global apparel and decoration industry. (Photo: Business Wire)

O mais destacado evento comercial de vestuário e decoração do Peru tem sido uma plataforma excepcional para mostrar ao mundo as melhores exportações desse setor do Peru, incluindo roupas de algodão e alpaca, roupas para bebês e crianças, e também calçados, joias, decorações e presentes.

Como todos os anos, a Perú Moda Deco abrirá suas portas para profissionais do setor de todo o mundo interessados em descobrir a ampla variedade e qualidade de produtos peruanos oferecidos e criar relações comerciais valiosas em um ambiente repleto de inovação, cultura e tendências. Nesta edição, participarão 200 empresas de diferentes regiões do Peru.

A Perú Moda Deco comemora 25 anos destacando a riqueza e a sustentabilidade dos recursos naturais peruanos, com a promoção de roupas e produtos feitos com materiais nativos, como algodão e fibras de alpaca, originárias das regiões do sul do país, incluindo Arequipa, Cusco e Puno.

O evento, organizado pela PROMPERÚ, agência de promoção das exportações do país, contará com diferentes elementos para promover a cooperação e um esforço coletivo na criação de uma oferta mais comprometida com o meio ambiente e a mudança social. Os participantes poderão aproveitar tudo o que a Perú Moda Deco pode oferecer através das conferências internacionais, fóruns de negócios, eventos de ativação e oportunidades para estabelecer contatos.

O evento destaca o respeito e a valorização das técnicas ancestrais, que, aliadas à inovação e criatividade, resultam em ofertas inovadoras alinhadas com as tendências do mercado e a produtos diferenciados por seus excelentes acabamentos e atenção aos detalhes.

Com essas atividades, o Peru promove ações para a criação de um setor ético, onde a natureza e os participantes da cadeia de suprimentos possam conviver em harmonia.

Para se inscrever na Perú Moda Deco 2023, fale com o escritório comercial da PROMPERÚ no seu país e/ou acesse: https://eventospromperu.org.pe/event/perumoda2023

