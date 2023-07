Comunicado do Business Wire :Ferrer

A empresa farmacêutica Ferrer, certificada como B Corp em 2022, mais uma vez mostrou que há outra forma de fazer negócios, com uma abordagem empresarial ética que contribui para uma sociedade melhor. Nos últimos três anos, a Ferrer destinou, em média, mais de 40% de seus lucros líquidos para diversos projetos sociais e ambientais com o objetivo de criar uma sociedade mais justa e equitativa. Conforme relatado no Relatório de Sustentabilidade da empresa, em 2022, 47% dos lucros foram reinvestidos, cumprindo o compromisso da empresa de causar um impacto positivo na sociedade.

"Como empresa, temos a obrigação e a responsabilidade de igualar a rentabilidade dos negócios aos benefícios sociais. Acreditamos que o ramo farmacêutico não é um fim em si mesmo, mas um meio de gerar uma mudança social substancial. Sabemos que ainda temos um longo caminho a trilhar, mas queremos incentivar outras empresas a seguirem o mesmo caminho", disse Mario Rovirosa, CEO da Ferrer.

Para inspirar outras empresas e estender o impacto positivo além da própria Ferrer, foram lançadas diversas iniciativas envolvendo parceiros de negócio, fornecedores e outras empresas. O Suppliers for Goodé um exemplo em que a Ferrer visa apoiar e orientar seus fornecedores na melhoria de suas práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG). Foi lançado um processo de avaliação de ESG para fornecedores e, até 2022, 320 fornecedores já haviam sido avaliados por meio da plataforma Ecovadis, incluindo quase 50% dos fornecedores identificados como significativos. Como resultado, em 2022, a empresa foi reconhecida como líder no Envolvimento de Fornecedores do Carbon Disclosure Project. Como consequência dessa iniciativa, a Ferrer foi certificada com o selo EcoVadis Gold.

Um projeto semelhante também foi lançado para envolver parceiros comerciais, denominadoPartners for Good. O projeto consiste em avaliar e promover o desempenho ambiental, social e de governança corporativa entre os parceiros selecionados e definir ações para apoiá-los e envolvê-los na criação de um impacto positivo na sociedade.

