Casa Branca anuncia cúpula trilateral entre EUA, Japão e Coreia do Sul em agosto

A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira, 28, que os Estados Unidos vão sediar uma cúpula trilateral com seus aliados asiáticos Japão e Coreia do Sul, no dia 18 de agosto. O anúncio ocorre enquanto a Coreia do Norte encerra as comemorações de armistício, com a presença de delegações da Rússia e da China.

Segundo o comunicado, o presidente americano, Joe Biden, receberá o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, em Camp David, no estado de Maryland.

"Os três líderes discutirão a expansão da cooperação trilateral no indo-pacífico e vão endereçar, inclusive, as ameaças continuamente impostas pela Coreia do Norte", informou a Casa Branca, em nota. Segundo o órgão, os líderes devem discutir também o fortalecimento de laços com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês) e com as ilhas do Pacífico.