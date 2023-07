PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MUNDO CLIMA CALOR: Corrida contra o tempo para conter incêndios na Grécia antes que ventos fortes voltem

NÍGER GOLPE: Exército do Níger apoia militares golpistas que detêm presidente

RÚSSIA ÁFRICA CÚPULA: Putin abre cúpula Rússia-África com promessa de grãos grátis para seis países

=== MUNDO CLIMA CALOR ===

VOLOS:

Corrida contra o tempo para conter incêndios na Grécia antes que ventos fortes voltem

Os bombeiros gregos lutam, nesta quinta-feira (27), para conter os incêndios florestais que assolam o país há duas semanas e já mataram quatro pessoas, antes do retorno dos ventos fortes, que podem reacender as chamas.

=== NÍGER GOLPE ===

NIAMEY:

Exército do Níger apoia militares golpistas que detêm presidente

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Níger apoiou nesta quinta-feira (27) os líderes militares que mantêm detido o presidente Mohamed Bazoum, que prometeu proteger os avanços democráticos "duramente conquistados" da nação africana.

=== RÚSSIA ÁFRICA CÚPULA ===

MOSCOU:

Putin abre cúpula Rússia-África com promessa de grãos grátis para seis países

O presidente Vladimir Putin abriu uma cúpula Rússia-África em São Petersburgo nesta quinta-feira (27) com a promessa de enviar grãos gratuitos para seis países daquele continente, em um contexto de temor pela disparada dos preços dos alimentos após a saída da Rússia do acordo de exportação de grãos ucranianos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

MILÃO:

Esgrimista ucraniana é desclassificada por não apertar as mãos de adversária russa

Olga Jarlan, que se tornou a primeira ucraniana a enfrentar uma russa em quase um ano e meio no Campeonato Mundial de Esgrima nesta quinta-feira, foi desclassificada por se recusar a apertar a mão de sua adversária após derrotá-la.

-- ÁSIA

SEUL:

Líder norte-coreano Kim Jong Un mostra mísseis e drones a ministro da Defesa russo

Caminhando entre enormes mísseis balísticos intercontinentais e drones militares até então desconhecidos, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, mostrou ao ministro da Defesa da Rússia um dos mais avançados arsenais de seu país, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira(27).

-- ÁFRICA

TUNES:

Mais de 900 migrantes morreram afogados na Tunísia em seis meses

Mais de 900 migrantes que tentavam chegar à Europa ilegalmente morreram afogados na costa da Tunísia durante os primeiros seis meses do ano, segundo as autoridades do país africano.

=== ECONOMIA ===

FRANKFURT:

BCE sobe taxa de juros em 0,25 ponto, nível mais alto desde maio de 2001

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou hoje a sua taxa de juros de referência em 0,25 ponto percentual, um nono aumento consecutivo, como parte da sua política monetária de aperto para combater a inflação na zona do euro.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BRUXELAS:

UE abre investigação contra Microsoft por práticas monopolistas com o aplicativo Teams

A Comissão Europeia abriu uma investigação, nesta quinta-feira (27), para determinar se a gigante americana Microsoft viola as regras de livre concorrência da UE ao incluir seu aplicativo de videoconferência Teams em seu pacote Microsoft Office 365.

LONDRES:

Causa de morte de Sinead O'Connor 'não é considerada suspeita'

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor, falecida aos 56 anos na última quarta-feira (26), foi encontrada "inconsciente" em uma casa em Londres, de acordo com a polícia britânica nesta quinta-feira (27), acrescentando que sua morte "não é considerada suspeita".

NOVA YORK:

Coletes vibratórios 'traduzem' música para surdos

Violinos reverberam na caixa torácica, violoncelo e baixo ficam um pouco mais abaixo, trompas nos ombros e, na maioria das vezes, solistas nos pulsos.

=== ESPORTE ===

-- COPA FEMININA

PARIS:

Portugal vence Vietnã (2-0) e mantém chances de ir às oitavas na Copa feminina

Portugal conquistou nesta quinta-feira (27) a primeira vitória de sua história em uma Copa do Mundo feminina, ao vencer a seleção do Vietnã na cidade de Hamilton, na Nova Zelândia, por 2 a 0, pelo Grupo E do torneio.

--- CONTATO ---

AFP