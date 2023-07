ONU 'suspende' operações humanitárias no Níger (porta-voz)

A ONU "suspendeu" as operações humanitárias no Níger nesta quinta-feira (27), após um golpe de Estado no país, que vive uma situação "complexa", anunciou o porta-voz desta organização, Stéphane Dujarric.

De acordo com o Escritório de Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU, o número de pessoas que necessitam assistência humanitária no Níger aumentou de 1,9 milhão para 4,3 milhões em 2023, e o número de vítimas de insegurança alimentar grave chegará a 3 milhões na época de plantio (entre junho e agosto), antes da próxima colheita.

