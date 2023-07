Mulher escorrega, cai de penhasco e morre após aceitar pedido de casamento na Turquia

O noivo contou que escolheu o local para ter uma lembrança romântica do pedido de casamento; veja relato

Uma mulher de 39 anos morreu depois de cair de um penhasco na Turquia, logo após ser pedida em casamento no início de julho.

A designer Yesim Demir estava de férias no país com o noivo Nizamettin Gursu, quando os dois foram conhecer o Polente Burnu, local frequentado por turistas para assistir ao pôr do sol.

O noivo levou a companheira para um piquenique romântico no penhasco e a pediu em casamento. Após Yesum aceitar a proposta, Nizamettin foi buscar algumas bebidas e comidas que ficaram no carro.

Mulher cai de penhasco de 30 metros de altura



Foi então que o acidente aconteceu. O noivo ouviu os gritos da noiva de 39 anos, que havia escorregado e caído de uma altura de 30 metros do penhasco, informou autoridades ao jornal local Nokta Bursa.

Ele rapidamente chamou os paramédicos, que prestaram atendimento e tentaram ressuscitação em Yesum por cerca de 45 minutos, mas sem sucesso.

Polente Burnu reaberto de "forma controlada"

Em depoimento à polícia, o noivo contou que escolheu o local para ter uma lembrança romântica do pedido de casamento e que ambos ingeriram álcool.

O local onde aconteceu o acidente foi interditado enquanto as autoridades conduziram as investigações, mas foi reaberta “de forma controlada” no dia 15 de julho.