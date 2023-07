LeBron James afirma que família está 'segura e saudável' após parada cardíaca do filho

A superestrela da NBA LeBron James disse, nesta quinta-feira (27), que sua família estava "unida, segura e saudável" após seu filho mais velho receber alta do hospital apenas alguns dias depois de sofrer uma parada cardíaca.

"Quero agradecer a todas as pessoas que enviaram amor e orações para a minha família", disse o quatro vezes campeão da NBA em uma postagem nas redes sociais, sua primeira desde que seu filho de 18 anos, Bronny James, desmaiou na quadra enquanto treinava com seus companheiros de equipe de basquete da Universidade do Sul da Califórnia (USC) na segunda-feira em Los Angeles.

"Sentimos o apoio de vocês e sou muito grato", acrescentou.

"Estamos todos bem. Temos nossa família reunida, segura e saudável, e sentimos o amor de vocês. Teremos mais a dizer quando estivermos prontos, mas queria dizer a todos o quanto o apoio de vocês significou para todos nós".

Os comentários de James marcaram a primeira declaração da família desde terça-feira, quando confirmaram que seu filho mais velho havia sido atendido por profissionais médicos no local, hospitalizado e transferido da Unidade de Terapia Intensiva em condição "estável".

LeBron James foi visto por fotógrafos entrando no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles na quarta-feira e o hospital emitiu um comunicado nesta quinta-feira confirmando que seu filho havia recebido alta.

Bronny James se comprometeu a jogar pelos USC Trojans em maio, depois de se tornar um dos principais prospectos do basquete colegial nos Estados Unidos.

Ele completou uma temporada destacada no último ano na exclusiva escola Sierra Canyon em Los Angeles, marcando 15 pontos em um jogo de estrelas com os principais candidatos universitários, incluindo cinco arremessos de três pontos.

Seu famoso pai, o maior pontuador de todos os tempos na NBA, além de quatro vezes campeão e quatro vezes Jogador Mais Valioso da liga, sempre falou sobre seu desejo de estender sua carreira para poder jogar ao lado do filho.

