Explosões em silos de cooperativa agroindustrial deixam oito mortos no Paraná

Pelo menos oito pessoas morreram e 11 ficaram feridas após múltiplas explosões em silos de uma cooperativa agroindustrial do Paraná, segundo novo balanço informado pelas autoridades nesta quinta-feira (27).

"Até o momento são oito mortes confirmadas e 11 feridos, que estão sendo atendidos em hospitais da região", comunicou o governo estadual em nota, acrescentando que há uma pessoa desaparecida.

O acidente ocorreu no fim da tarde quarta-feira (26), em uma propriedade da cooperativa agroindustrial C.Vale, localizada no município de Palotina, de cerca de 30 mil habitantes.

O balanço anterior, divulgado no mesmo dia, era de dois mortos e dois feridos.

A empresa, grande produtora de soja, trigo e milho, entre outros itens, com operações no sul e centro-oeste do país, confirmou na quarta um "acidente de grandes proporções" em sua unidade central de grãos em Palotina. "Devido a causas ainda não identificadas", acrescentou.

"Estamos consternados por essa tragédia", disse o presidente da C.Vale, Alfredo Lang, em um vídeo, adicionando que uma equipe técnica está trabalhando para "determinar as causas deste acidente".

Cinquenta bombeiros foram enviados desde a noite para atender a emergência.

"Houve uma explosão em um dos silos, que desencadeou uma segunda e uma terceira em outros dois silos", explicou à AFP Tiago Zajac, porta-voz do corpo de bombeiros do Paraná.

Como resultado das explosões, o telhado de um dos silos ficou parcialmente destruído. Do seu interior saía uma grande coluna de fumaça branca, segundo imagens publicadas em redes sociais e divulgadas por veículos brasileiros.

A estrutura dos silos "ficou bastante comprometida", disse Zajac.

Moradores de Palotina relataram nas redes sociais que perceberam um tremor na cidade e a explosão de vidros em residências devido à onda provocada pela explosão.

