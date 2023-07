De uniforme branco, Barça perde para o Arsenal (5-3) em sua estreia na pré-temporada em Los Angeles

Vestindo branco pela primeira vez em quatro décadas, o Barcelona estreou na pré-temporada na quarta-feira (26), com uma derrota de 5 a 3 diante do Arsenal, no moderno SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia.

A equipe azulgrana abriu o placar logo aos 7 minutos por meio do polonês Robert Lewandowski. O brasileiro Raphinha, aos 34 minutos, e o espanhol Ferran Torres aos 88 minutos marcaram os outros gols da equipe catalã.

O Arsenal empatou duas vezes por meio do inglês Bukayo Saka aos 13 minutos, e do alemão Kai Havertz que fez 2 a 2 aos 43 minutos. No segundo tempo o belga Leandro Trossard balançou as redes duas vezes (55' e 78') e o português Fabio Vieira marcou o quinto aos 89 minutos.

O Barcelona, que promoveu a estreia de sua principal contratação, o alemão Ilkay Gündogan, sofreu com o menor ritmo de jogo em relação ao adversário. No fim de semana teve que cancelar um amistoso contra a Juventus devido a um surto de gastroenterite no elenco.

A equipe espanhola aproveitou a estreia para apresentar o segundo kit da temporada com a camisa branca, tradicional cor do grande rival, o Real Madrid, que os catalães não usavam desde os tempos de Johan Cruyff, no final da década de 1970.

Um total de 70.223 torcedores compareceram a este movimentado amistoso no SoFi Stadium, considerado o estádio mais caro do mundo com um orçamento de mais de 5 bilhões de dólares (R$ 23,5 bilhões na cotação atual), incluindo o astro da NBA Kevin Durant e o cantor Daddy Yankee.

O jogo começou com um atraso de meia hora, devido a dificuldades do ônibus do Arsenal para chegar ao estádio.

A próxima partida do Barcelona será um 'Clasico' de verão contra o Real Madrid no sábado em Dallas (Texas) e depois fechará a excursão contra o Milan na terça-feira em Las Vegas (Nevada).

Escalações:

Barcelona: Marc-André ter Stegen (Iñaki Peña, 46') - Sergiño Dest (Sergi Roberto, 46'), Ronald Araujo (Eric García, 46'), Andreas Christensen (Jules Kounde, 46'), Marcos Alonso (Alejandro Baldé, 46) - Oriol Romeu (Fermín López, 46'; Lamine Yamal, 78'), Ilkay Gündogan (Frenkie de Jong, 46'), Pedri (Franck Kessie, 46') - Raphinha (Ferran Torres, 46'), Ez Abde (Ousmane Dembele, 46') e Robert Lewandowski (Ansu Fati, 46'). Técnico: Xavi Hernández.

Arsenal: Aaron Ramsdale - Ben White, William Saliba (Jakub Kiwior, 70'), Gabriel Magalhães (Rob Holding, 84'), Jurrien Timber (Kieran Tierney, 70') - Thomas Partey (Jorginho, 70'), Martin Odegaard (Fabio Vieira, 62'), Bukayo Saka (Amario Cozier-Duberry, 84') - Kai Havertz (Smith Rowe, 46'), Gabriel Jesus (Eddie Nketiah, 79') e Leandro Trossard (Gabriel Martinelli, 79'). Técnico: Mikel Arteta.

