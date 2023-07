Comunicado do Business Wire :World Branding Awards

A terceira entrega da Animalis Edition no World Branding Awards 2023 - 2024 deu as boas-vindas a marcas de animais de estimação e animais de todo o mundo, ao comemorar suas conquistas como vencedores nacionais, regionais e internacionais.

Realizada no prestigioso Palácio Hofburg em Viena, a cerimônia de premiação foi apresentada por Howard Nightingall e deu as boas-vindas aos vencedores em várias categorias, como alimentos para animais de estimação, varejo, bem-estar, produtos aquáticos e muito mais.

"A Animalis Edition do Awards é um reconhecimento ao esforço incansável das equipes que estabelecem e mantêm a presença de sua marca em um mercado em constante transformação. Como vencedoras, estas marcas definiram forte lembrança das mesmas, reconhecimento de primeira linha e confiança entre seus consumidores", disse Richard Rowles, Presidente do World Branding Forum.

Mais de 100.000 consumidores participaram de uma pesquisa online mundial e indicaram mais de 1.500 marcas. Destes, apenas 100 das melhores marcas de 30 países foram nomeadas vencedoras.

Buddy Brands, Coo & Riku, Dymax, FRONTLINE, Hikari, Kaniva e Taiyo estavam entre as marcas anunciadas como vencedoras. Ganhar o World Branding Awards não é um prêmio fácil e consolida sua posição como a melhor em seu setor.

As vencedoras a nível nacional incluem Coo & Riku (Japão), DeliBest (Suíça), Dogotel & Spa (Hong Kong), Dymax (Singapura), Global Pet Foods (Canadá), Halti (Reino Unido), Happi Doggy (Singapura), Heads Up For Tails (Índia), Hikari (Japão), Kaniva (Tailândia), Kelly & Co's (Tailândia), NurturePro (Singapura), Petio (Japão), PowerCat (Malásia), Royal Veterinary College (Reino Unido), TopBreed (Filipinas ), Truline (Reino Unido) e VanCat (Turquia).

As vencedoras a nível regional incluem Alps Natural (Hong Kong), EHEIM (Alemanha), Hydra (EUA), JUWEL Aquarium (Alemanha), Kit Cat (Singapura) e Taiyo (Índia).

As vencedoras internacionais que provaram excelência e marca impecável em seu setor incluem Buddy Brands (EUA), FRONTLINE (França), KONG (Reino Unido), Tetra (EUA) e FURminator (EUA).

À medida que a Animalis Edition do World Branding Awards 2023 - 2024 chega ao fim, a tão esperada Global Edition do World Branding Awards retornará ao cenário em novembro no Kensington Palace, em Londres.

Para mais informação, acesse awards.brandingforum.org.

SOBRE O WORLD BRANDING AWARDS

O World Branding Awards é o principal prêmio do World Branding Forum, uma organização registrada sem fins lucrativos. Os prêmios reconhecem as conquistas de algumas das melhores marcas do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

