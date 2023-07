Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2023 (período com término em 30 de junho de 2023).

O diretor financeiro da Takeda, Costa Saroukos, comentou:"Nossos Produtos de Crescimento e Lançamento continuaram gerando crescimento de receita no primeiro trimestre do ano fiscal de 2023, contribuindo para uma margem de lucro operacional principal de 30,8%. Embora ainda prevejamos ventos contrários que afetarão nosso negócio neste ano fiscal, em grande parte devido à concorrência genérica, permanecemos confiantes de que haverá retorno ao crescimento no curto prazo.

"Nosso crescente portfólio de produtos e pipeline inovador demonstram o valor dos nossos investimentos estratégicos para fortalecer nossa concorrência a longo prazo e possibilitar nossa visão de descobrir e fornecer tratamentos que transformam vidas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-0- *T DESTAQUES FINANCEIROSResultados para o T1 do ano fiscal de 2023 com término em 30 de junho de 2023 (Bilhões de ienes, exceto porcentagens e valores por ação) REPORTADOPRINCIPAL(c) (Não-IFRS)(a)T1 AF2023 vs. ANO ANTERIOR (alteração na AER %(d)) T1 AF2023vs. ANO ANTERIOR (alteração na AER %(d)) vs. ANO ANTERIOR (alteração na CER %(d)) Receita 1.058,6 +8,9% 1.058,6 +8,9% +3,7% Lucro operacional 168,6 +12,0% 326,3 +2,3% -2,0% Margem15,9%+0,4pp30,8%-2,0pp Lucro líquido 89,4 -14,9% 233,4 +4,1% +0,9% Lucro por ação (iene) 58 -15,4% 150 +3,5% +0,3% Fluxo de caixa operacional 92,4 +9,7% Fluxo de caixa livre (Não-IFRS)(a)(b) -207,5 N/A (a) Mais informações sobre certas medidas não-IFRS da Takeda foram publicadas na página de relações com investidores da Takeda em https://www.takeda.com/investors/financial-results/.(b) Definimos fluxo de caixa livre como os fluxos de caixa oriundos de atividades operacionais, com a subtração de aquisição de propriedades, plantas e equipamentos ("PP&E"), ativos intangíveis e investimentos, bem como a remoção de qualquer outro caixa que não esteja disponível para uso imediato da Takeda ou uso do negócio em geral, e com a adição de lucros com a venda de PP&E, bem como com a venda de investimentos e negócios, líquido de caixa e equivalentes de caixa alienados.(c) Os resultados principais ajustam nossos resultados reportados calculados e apresentados de acordo com as IFRS de forma a excluir o efeito de itens não relacionados às operações centrais da Takeda, como na medida aplicável para cada elemento, itens não recorrentes, efeitos contábeis de compra e custos relacionados a transações, bem como amortização e redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e outras receitas e despesas operacionais.(d) A taxa de câmbio real é apresentada em "AER" (segundo as IFRS). A alteração da taxa de câmbio constante (CER) elimina o efeito das taxas cambiais nas comparações ano a ano ao traduzir os resultados reportados ou principais para o período atual usando taxas de câmbio correspondentes ao mesmo período do ano fiscal anterior.*T

Perspectiva do ano fiscal de 2023 (inalterada desde maio de 2023)

-0- *T (Bilhões de ienes) PREVISÃO Ano fiscal 2023ORIENTAÇÃO DA GERÊNCIA Ano fiscal 2023 Alteração central na CER (Não-IFRS) Receita 3.840,0 Receita principal 3.840,0 Baixo declínio de um dígito percentual Lucro operacional informado 349,0 Lucro operacional principal 1.015,0 Declínio perto dos 10% Lucro líquido informado 142,0 Lucro por ação informado (ienes) 91 Lucro principal por ação (ienes) 434 Declínio perto dos 20% Fluxo de caixa livre* 400,0 - 500,0 Dividendo anual por ação (ienes) 188 *T

*A orientação sobre fluxo de caixa livre reflete os gastos relacionados com a aquisição da TAK-279 pela Nimbus (US$ 1 bilhão) e obtenção de licença (in-licensing) da fruquintinib pela HUTCHMED (US$ 400 milhões). No ano fiscal de 2022, a Takeda pagou US$ 3 bilhões dos US$ 4 bilhões em pagamento adiantado, relacionados à aquisição da TAK-279. Para o pagamento restante de US$ 1 bilhão, a Takeda pagou US$ 0,9 bilhões em abril de 2023, tendo US$ 0,1 bilhões a serem pagos em agosto de 2023.

Informações adicionais sobre os resultados de ganhos da Takeda no T1Para mais detalhes sobre os resultados da Takeda no T1 do ano fiscal de 2023 e outras informações financeiras, incluindo importantes hipóteses na previsão para o ano fiscal de 2023 e orientação da gerência, acesse: https://www.takeda.com/investors/financial-results/. Para mais informações sobre o progresso comercial da Takeda nas cinco principais áreas de negócios e atualizações do pipeline, acesse: https://takeda.info/qr2023_q1_qfr_en

Sobre a TakedaA Takeda foca em criar melhor saúde para as pessoas e um futuro mais brilhante para o mundo. Visamos descobrir e proporcionar tratamentos que transformam vidas em nossas principais áreas terapêuticas e de negócios, incluindo gastrointestinal e inflamação, doenças raras, terapias derivadas de plasma, oncologia, neurociência e vacinas. Junto com nossos parceiros, temos o objetivo de melhorar a experiência dos pacientes e desenvolver uma nova frente de opções de tratamento através de nosso pipeline dinâmico e diverso. Sendo uma importante empresa biofarmacêutica impulsionada por pesquisa e desenvolvimento e baseada em valores com sede no Japão, somos guiados por nosso comprometimento para com os pacientes, nossas pessoas e nosso planeta. Nossos funcionários em aproximadamente 80 países e regiões são impulsionados por nosso propósito e se baseiam nos valores que nos definem há mais de dois séculos. Para mais informações, acesse www.takeda.com.

Aviso importantePara fins deste aviso, "comunicado à imprensa" significa, neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") referente a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo qualquer informação verbal, e qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, ou de aquisição, assinatura, troca, venda ou distribuição de quaisquer títulos ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos Estados Unidos, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção proveniente disso. Este comunicado à imprensa está sendo concedido (junto com qualquer outra informação que possa ser fornecida ao destinatário) na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, distribuição ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém investimentos direta e indiretamente são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos "nós", "nos" e "nosso" também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Essas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa em particular ou empresas.

Os nomes dos produtos que aparecem neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de propriedade da Takeda ou de seus respectivos proprietários.

Declarações prospectivasEste comunicado à imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado à imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os futuros negócios, posição futura e resultados das operações da Takeda, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "anseia", "objetiva", "pretende", "garante", "será", "pode", "deve", "iria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou sua negação. Estas declarações prospectivas estão baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem fazer com que resultados reais difiram substancialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos EUA; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações em leis e regulamentos aplicáveis, incluindo reformas globais de assistência à saúde; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo incerteza de sucesso clínico e decisões de autoridades reguladoras e seu momento; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; dificuldades de fabricação ou atrasos; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações referentes à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais às operações da Takeda bem como o momento de qualquer desinvestimento; o grau com que nossas medidas internas de conservação de energia e futuros avanços na tecnologia de energia renovável ou energia com baixa emissão de carbono nos permitirão reduzir nossas emissões de gases do efeito estufa; e outros fatores identificados no Relatório Anual mais recente da Takeda no Formulário 20-F, além de outros relatórios da Takeda apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer uma das declarações prospectivas contidas neste relatório ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador dos resultados futuros, e os resultados da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos, nem são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Informações financeiras e certas medidas financeiras não-IFRSAs demonstrações financeiras da Takeda são preparadas segundo as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros ("IFRS").

Este comunicado à imprensa e os materiais distribuídos em conexão com este comunicado à imprensa incluem certas medidas financeiras de IFRS não apresentadas segundo as IFRS, como Receita Principal, Lucro Operacional Principal, Lucro Líquido Principal, Lucro Principal por Ação, alteração na Taxa de Câmbio Constante ("CER"), Dívida Líquida, EBITDA, EBITDA Ajustado e Fluxo de Caixa Livre. A gerência da Takeda avalia os resultados e toma decisões operacionais e de investimento com uso de medidas de IFRS e não-IFRS incluídas nesta apresentação. Essas medidas não-IFRS excluem certos itens de receita, custo e fluxo de caixa que estão incluídos ou são calculados de modo diferente das medidas mais semelhantes apresentadas segundo as IFRS. Ao incluir essas medidas não-IFRS, a administração pretende fornecer aos investidores informações adicionais para analisar melhor o desempenho e os principais resultados da Takeda, incluindo ao avaliar o efeito das flutuações das taxas cambiais. As medidas não-IFRS da Takeda não são preparadas segundo as IFRS, sendo que tais medidas não-IFRS devem ser consideradas um complemento e não um substituto para as medidas preparadas segundo as IFRS (que às vezes chamamos de medidas "informadas"). Os investidores são incentivados a revisar as definições e a reconciliação das medidas financeiras não-IFRS com suas medidas IFRS comparáveis mais diretamente, que estão no apêndice financeiro ao final da apresentação do T1 do ano fiscal de 2023 da Takeda aos investidores (disponível em takeda.com/investors/financial-results).

Informações médicasEste comunicado à imprensa contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países ou que podem estar disponíveis sob diferentes marcas comerciais, para diferentes indicações, em diferentes dosagens ou em diferentes intensidades. Nada aqui contido deve ser considerado uma solicitação, promoção ou anúncio de quaisquer medicamentos prescritos, incluindo aqueles em desenvolvimento.

Consulte o slide 14 da apresentação do T1 do ano fiscal de 2023 da Takeda aos investidores (disponível em takeda.com/investors/financial-results) para obter a definição de Produtos de Crescimento e Lançamento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230726964578/pt/

Contato

Relações com investidores Christopher O'Reilly [email protected] +81 (0) 3-3278-2543

Relações com a mídia Brendan Jennings [email protected] +81 (0) 3-3278-2111

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.