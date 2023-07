Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, provedora mundial de soluções IoT, lançou a série SC696S de módulos LTE inteligentes multimodo equipados com recursos Wi-Fi e Bluetooth. Criada para suportar a tecnologia de diversas entradas e saídas (MIMO), que garante desempenho e confiabilidade excepcionais, a mais recente geração de módulos inteligentes LTE Cat 4 multimodo da Quectel potencializa uma ampla gama de aplicativos com seu sistema operacional Linux integrado. Ao aproveitar o poder do Qualcomm® QCM6125 System-on-Chip (SoC) para IoT da Qualcomm Technologies, Inc., acompanhado por uma GPU Qualcomm® Adreno? 610 integrada, esta série oferece recursos de processamento incomparáveis e aumenta a eficiência de diversos casos de uso de IoT.

Além disto, a adoção da tecnologia MIMO permite o uso simultâneo de várias antenas no receptor na mesma frequência, o que minimiza a taxa de erro de bits, otimiza a velocidade dos dados e melhora a qualidade da comunicação. Os módulos também suportam um receptor GNSS de diversas constelações para aplicativos que requerem posicionamento rápido e preciso.

"Estamos muito felizes em lançar a série Quectel SC696S de módulos multimodo, que oferece excelente desempenho para uma ampla gama de aplicações que exigem comunicação de alta qualidade", disse Norbert Muhrer, Presidente e Diretor de Vendas da Quectel Wireless Solutions. "Os módulos são ideais para uma extensa gama de aplicações industriais e de consumo que requerem altas taxas de dados e valiosas funções multimídia. Estamos orgulhosos de trazer o poder de processamento de alto desempenho do SOC Qualcomm QCM6125 mais a capacidade de processamento gráfico da GPU Adreno 610 para compradores da série SC696S de módulos Quectel."

O módulo foi concebido para suportar uma ampla variedade de aplicações, desde caixas registradoras inteligentes e dispositivos de ponto de venda (POS) até máquinas de controle de impostos, equipamentos de bordo, robôs, dispositivos domésticos inteligentes, equipamentos portáteis industriais, relógios digitais de pulso, máquinas de venda automática e outros hardwares inteligentes. Para dar suporte a estes casos de uso, o módulo oferece interfaces LCM, câmera, painel de toque, UART, USB, I2C, I2S e SPI e pode suportar no máximo seis câmeras, duas das quais podem funcionar ao mesmo tempo.

"A série Quectel SC696S de módulos multimodo apresentando o Qualcomm QCM6125 SoC é capaz de oferecer suporte a casos de uso para consumidores e empresas, com melhor qualidade de comunicação e recursos avançados de processamento", afirmou Dev Singh, Vice-Presidente de Desenvolvimento Comercial da Qualcomm Technologies, Inc. "Como a Quectel e a Qualcomm Technologies fizeram no passado, esta tecnologia continuará impulsionando a inovação em muitos setores diferentes e em uma infinidade de setores verticais."

Os módulos da Quectel, construídos sobre a base sólida dos SOCs da Qualcomm Technologies, exemplificam um compromisso inabalável com a segurança do produto. Esta dedicação inabalável permite que os OEMs de dispositivos ofereçam de modo confiável soluções inovadoras que atendam com eficiência às rigorosas demandas de segurança de nosso mundo interconectado. Ao aproveitar os robustos recursos de segurança inerentes aos módulos Quectel e aos SOCs da Qualcomm Technologies, os OEMs de dispositivos podem garantir a integridade e a proteção de dados, com proteção contra possíveis vulnerabilidades e ameaças.

Com um fator de forma de 43 x 44 x 2,85 mm, a série SC696S vem com três variantes para satisfazer as diferentes necessidades do usuário. Isto inclui o SC696S-EM, o SC696S-NA e o SC696S-WF, que suporta apenas Wi-Fi e Bluetooth. Os módulos também operam em uma faixa de temperatura de -35°C a +75°C, que os torna ideais para ambientes desafiadores de implantação.

