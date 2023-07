Comunicado do Business Wire :Nippon Sanso Holdings Corporation

A Nippon Sanso Holdings Corporation ("NSHD", presidente e CEO: Toshihiko Hamada) anuncia que a Matheson Tri-Gas, Inc. ("Matheson", sediada no Texas, EUA), empresa operadora da NSHD nos EUA, firmou um acordo de fornecimento de gás com a 1PointFive visando fornecer oxigênio para a primeira usina de Captura Direta do Ar (DAC*) da empresa de captura, utilização e sequestro de carbono no Texas.

Fluxograma da DAC (Graphic: Business Wire)

A Matheson investirá e instalará uma Unidade de Separação de Ar para fornecer oxigênio à Stratos, a usina de DAC da 1PointFive, em construção no condado de Ector, Texas. O oxigênio é utilizado no processo de DAC para produzir um fluxo puro de CO2, que é então armazenado de forma segura em reservatórios geológicos.

Prevê-se que a Stratos inicie suas operações em meados de 2025 e capture até 500.000 toneladas de CO2 por ano quando estiver em pleno funcionamento, tornando-se a maior usina de DAC do mundo.

A solução de oxigênio foi desenvolvida pela unidade de negócios local da Matheson em colaboração com nossos principais parceiros de tecnologia e engenharia. A solução visa a flexibilidade e operações confiáveis da usina.

Essa iniciativa demonstra o compromisso da Matheson com um crescimento significativo por meio do fornecimento de gases para projetos estratégicos e comercialmente viáveis, e representa uma dimensão adicional para a sua presença local. Isso fortalecerá sua presença no segmento de crescimento no sul dos Estados Unidos.

O Grupo NSHD está buscando múltiplas iniciativas comerciais e programas com o objetivo de selecionar clientes para projetos cuidadosamente selecionados visando uma sociedade neutra em carbono. Estamos comprometidos em continuar explorando oportunidades de crescimento e de uma sociedade neutra em carbono, expandindo esse negócio em escala global.

*Captura Direta do Ar (DAC): A tecnologia que a 1PointFive utilizará é desenvolvida pela Carbon Engineering do Canadá, que absorve CO2 do ar usando solução de hidróxido de potássio (KOH).

O Grupo NSHD é o quarto maior fornecedor mundial de gases industriais, eletrônicos e medicinais, operando em quatro regiões geográficas - Japão, EUA, Europa e Ásia e Oceania - abrangendo mais de 30 países e regiões. Além disso, a unidade de negócio Thermos supre produtos da marca THERMOS para mais de 120 países em todo o mundo. Desde sua fundação como Nippon Sanso Ltd. em 1910, o grupo se destaca por criar valor social por meio de soluções de gás inovadoras que aumentam a produtividade industrial, melhoram o bem-estar humano e contribuem para um futuro mais sustentável. Com mais de 19 mil funcionários, juntos, somos "Os Profissionais do Gás" e todos temos o mesmo objetivo: "Tornar a vida melhor por meio da tecnologia de gás"

Nippon Sanso Holdings Corporation Relações Públicas +81-3-5788-8513 [email protected]

