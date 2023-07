Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas e a Intermountain Power Agency (IPA) chegaram a um marco crucial no desenvolvimento de projetos de energia transformacional da IPA, o Intermountain Power Project (IPP) Renewed, em Delta, UT. Duas turbinas a gás de classe avançada M501JAC foram entregues no local e aguardam instalação e testes no local antes de iniciar a operação total em 2025. A primeira unidade chegou em 8 de junho de 2023 e a segunda em 21 de julho de 2023.

Aerial view of the IPP Renewed site under construction. (Photo: Business Wire)

Fabricado nas instalações da Mitsubishi Power em Takasago, Japão, a entrega para Delta, UT, foi um empreendimento logístico complexo. As unidades de alto desempenho iniciaram a viagem por navio, ao se transferir de Long Beach, CA, a Apex, NV, antes de chegar a Utah. A viagem cobriu cerca de 5.877 milhas em 30 dias.

As turbinas a gás do projeto IPP Renewed irão usar 30% de combustível de hidrogênio na colocação em funcionamento em 2025, com o meta de alcançar 100% de hidrogênio até 2045 e, por fim, resultar em geração de energia gerenciável em escala de uso livre de carbono. Esta mistura de gás natural e hidrogênio irá reduzir as emissões de carbono em mais de 75% em comparação às atuais operações do IPP. Uma vez instaladas e em operação, as turbinas irão fornecer 840 MW de geração líquida. A Mitsubishi Power irá prover serviço e manutenção para as turbinas a gás sob um contrato de serviço a longo prazo de 20 anos. A TIC (The Industrial Company), uma subsidiária da Kiewit, é a empreiteira de engenharia, aquisição e construção (EPC) para o projeto.

Em 2019, a Mitsubishi Power, em parceria com a Magnum Development, anunciou planos para desenvolver o projeto Advanced Clean Energy Storage (ACES Delta hub), localizado ao lado do IPP. O ACES Delta hub é um centro de energia renovável em escala de uso que irá produzir, armazenar e fornecer hidrogênio ecológico ao oeste dos Estados Unidos. Um gasoduto do ACES Delta hub irá fornecer ao projeto IPP Renewed hidrogênio para operar as turbinas J-Class. O ACES Delta hub irá usar eletrolisadores movidos a energia renovável para separar a água em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio será armazenado em duas cavernas de sal subterrâneas, cada uma do tamanho do Empire State Building, capaz de armazenar 150.000 MWh de energia limpa. Seriam necessários mais de 80.000 contêineres de baterias de íons de lítio para produzir o equivalente a megawatts-hora de energia que uma caverna de sal de hidrogênio pode armazenar.

Cameron Cowan, Diretor Geral da Intermountain Power Agency (IPA) disse: "Com a entrega destas duas turbinas a gás J-Class altamente flexíveis da Mitsubishi Power Americas, o projeto IPP Renewed está a caminho de se tornar um modelo de inovação, abrindo caminho a uma pegada energética mais limpa e gerenciável na região."

Bill Newsom, Presidente e Diretor Executivo da Mitsubishi Power Americas disse: "À medida que continuamos dando suporte a nossos clientes com avanços em tecnologia de energia limpa, o IPP Renewed é um exemplo perfeito de um projeto real de aço no solo. O projeto demonstra que reunir os parceiros certos com as capacidades certas respalda o surgimento de infraestruturas de energia renovável essenciais, e leva o país ainda mais longe no caminho para emissões líquidas zero. A longa jornada que percorreram e a entrega final destas duas turbinas a gás de última geração é apenas o primeiro de muitos marcos que esperamos comemorar com a IPA."

As turbinas a gás da Mitsubishi Power têm mais de 3,5 milhões de horas de experiência operacional com alto teor de hidrogênio, acumuladas ao longo de 40 anos e em 29 instalações.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.600 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia, além de soluções digitais. Nossos funcionários estão concentrados em capacitar clientes para combater a mudança climática de modo acessível e confiável, ao mesmo tempo em que promovem a prosperidade humana nas Américas do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; mecanismos de transmissão e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais; e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio ecológico, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que usam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de maquinário pesado, com negócios de engenharia e fabricação abrangendo energia, infraestrutura, transporte, setor aeroespacial e defesa. Para mais informação, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Intermountain Power Agency

A Intermountain Power Agencyé uma organização de 23 municípios de Utah formada para financiar, construir, operar e manter o Intermountain Power Project, que iniciou suas operações comerciais em 1986. Além dos recursos de geração de eletricidade localizados perto de Delta, Utah, o IPP possui dois sistemas de transmissão de alta tensão, uma conexão com a rede elétrica ocidental em Utah e uma linha de corrente contínua que se estende por 490 milhas até Adelanto, Califórnia. A IPA está atualmente elaborando o projeto IPP Renewed para beneficiar seus compradores de energia que atendem partes de seis estados, incluindo grandes sistemas de energia municipais no sul da Califórnia.

