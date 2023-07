Comunicado do Business Wire :Medisca

A Medisca anunciou a expansão de uma rede de parcerias estratégicas com o objetivo de garantir e estabilizar o acesso mundial a ingredientes farmacêuticos ativos de alta qualidade (APIs) para a preparação de medicamentos essenciais. Esta missão teve início com a parceria exclusiva para o Tiroide USP (United States Pharmacopeia, Farmacopeia dos Estados Unidos) em 2021, e se expandiu agora para incluir a Progesterona USP (micronizada especial), TestosteronaUSP (micronizado), Diclofenaco de SódioUSP e Cloridrato de CetaminaUSP.

Nos últimos anos, a Medisca viu aumentos significativos na demanda por esses APIs com escassez de medicamentos comerciais e a necessidade de se ter produtos qualificados e transparência documentada como as principais causas. Ao envolver-se ativamente em parcerias estratégicas, a Medisca reforça sua posição como um verdadeiro parceiro para o bem-estar e impulsionador para garantir o fornecimento de produtos de alta qualidade para as indústrias de composição farmacêutica e de saúde.

"Somos perseverantes em nosso compromisso para promover a composição farmacêutica como uma solução legítima, eficaz e essencial para os profissionais de saúde que trabalham para superar os desafios na acessibilidade de medicamentos e que procuram oferecer opções transformadoras para o atendimento personalizado ao paciente", disse Panagiota Danopoulos, vice-presidente sênior de Estratégia e Inovação Global na Medisca. "Para conseguir isso, continuamos nossa missão de realizar parcerias com líderes em fabricação de APIs que estão unidos no compromisso comum com a qualidade, consistência e valor", continuou Danopoulos

Para avaliar os parceiros certos, a Medisca realiza uma investigação estruturada completa para garantir que as medidas da mais alta qualidade sejam atendidas na fonte. Todos os parceiros passam por um programa rigoroso de qualificação de fornecedores com prova de registro do FDA, acordos de qualidade em vigor e testes realizados para verificar a qualidade do produto, incluindo testes completos de compêndios da USP, testes de impureza elementar, testes de solvente residual e testes de tamanho de partícula para produtos micronizados.

Ao aproveitar estas fortes parcerias na fabricação de APIs e colaborar estreitamente com as autoridades governamentais, a Medisca é capaz de oferecer suporte ao acesso ao mercado de APIs essenciais e atender às necessidades fundamentais dos profissionais de saúde e pacientes do mundo inteiro.

Sobre a Medisca

A Medisca é uma corporação global com escritórios em toda a América do Norte, Austrália e Europa, que contribui com o sistema de saúde ao tirar proveito de grandes parcerias que proporcionam soluções personalizadas, com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação. Respaldada por mais de 30 anos e uma base sólida no fornecimento de compostos farmacêuticos, a Medisca é uma empresa B2B (business-to-business) que oferece ofertas abrangentes que proporcionam valor, consistência, capacidade de resposta e lealdade. Como parceiras no bem-estar, a Medisca oferece uma devoção infalível para aprimorar vidas em uma infinidade de necessidades e pessoas. Para mais informações, acesse www.medisca.com e siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube.

