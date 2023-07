Cofundador dos Eagles Randy Meisner morre aos 77 anos

Randy Meisner, membro fundador da aclamada banda de rock americana Eagles, morreu, em Los Angeles, aos 77 anos, anunciou o grupo nesta quinta-feira (27), em seu site.

A morte de Meisner ocorreu na noite de ontem, devido a complicações causadas por uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele foi o baixista original e vocalista dos Eagles, uma das bandas que mais venderam na História e que tem entre seus sucessos "Hotel California", "Take It Easy" e "One of These Nights".

Os Eagles venderam mais de 150 milhões de álbuns em todo o mundo, depois de mais de meio século na música. Em 1998, eles foram introduzidos no Hall da Fama do Rock.

A banda foi pioneira do som da Costa Oeste, um rock descontraído, com toque country, que dominou o pop americano no começo dos anos 1970. Ao longo das décadas, seus integrantes foram mudando.

A formação atual dos Eagles, que inclui Don Henley, Joe Walsh e Timothy B. Schmit, tem agendada uma última turnê, que começará em setembro, em Nova York, e deve prosseguir até 2025. A participação de Meisner, que deixou o grupo no fim dos anos 1970 e foi substituído por Schmit, não estava prevista.

Nascido em uma família de agricultores do Nebraska em março de 1946, Meisner tocou com a Stone Canyon Band de Rick Nelson e Poco, antes de fundar os Eagles.

