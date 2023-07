Sete fabricantes de automóveis formam aliança para criar estações de recarga no Canadá e EUA

Sete fabricantes de automóveis anunciaram, nesta quarta-feira (26), a criação de uma aliança para estabelecer uma rede de pelo menos 30 mil estações de carregamento de carros elétricos na América do Norte, com o objetivo de dar um impulso a este tipo de veículos.

BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz e Stellantis comunicaram que a aliança criaria postos de recarga "mais convenientes, acessíveis e confiáveis", com o objetivo de se tornar "a rede líder de estações de carregamento confiáveis e de alta potência na América do Norte".

O conjunto de empresas planeja instalar estes postos nas cidades e ao longo das rodovias, primeiramente nos Estados Unidos, no próximo verão, e posteriormente, no Canadá.

"As novas estações de carregamento estarão acessíveis a todos os veículos elétricos a bateria de qualquer fabricante", detalharam, acrescentando que os postos também oferecerão conectores de carregamento para o sistema Tesla, conhecido como "North American Charging Standard" (NACS), e para o sistema rival, o Combined Charging System (CCS).

A implementação do projeto utilizará subsídios federais e estaduais, bem como fundos privados.

"A América do Norte é um dos mercados automotivos mais importantes do mundo", disse Oliver Zipse, presidente do conselho de administração da BMW, em comunicado.

As sete empresas competem com a Tesla, fabricante número um de veículos elétricos, que conta com uma rede de 45 mil postos de carregamento espalhados pelo mundo, de acordo com seu site oficial.

As companhias também poderiam se beneficiar dos subsídios da Lei de Redução da Inflação (IRA), votada no verão passado em Washington, que atrai investimentos para a América do Norte no setor de carros elétricos, o que preocupa a Europa.

