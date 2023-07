Rússia condena fundador de empresa de cibersegurança a 14 anos de prisão

Um tribunal de Moscou condenou, nesta quarta-feira (26), Ilia Sachkov, fundador da empresa Group-IN, joia russa do setor de cibersegurança, a 14 anos de prisão por "alta traição", segundo uma jornalista da AFP presente na audiência.

"O tribunal declarou Sachkov culpado em virtude do artigo 275 do Código Penal russo (traição) e o condenou a 14 anos de prisão com uma pena a ser cumprida em uma colônia penitenciária de regime severo", afirmou o juiz Alexander Ribak ao final da deliberação.

bur/pz/mar/zm/aa