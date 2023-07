Polícia francesa revista casa de ex-assistente de Alain Delon, denunciada por assédio moral

A polícia da França invadiu nesta quarta-feira (26) a casa da ex-assistente do ator Alain Delon, após os filhos do ator a acusarem de assédio moral e comportamento ameaçador.

Os investigadores e a força militar entraram na casa de Hiromi Rollin em Suresnes, no subúrbio de Paris, de acordo com uma fonte anônima próxima ao caso à AFP.

A mesma fonte informou que Hiromi Rollin, a quem Delon apresentou em 2021 como sua "dama de companhia", deve ser interrogada nesta quarta.

Alain Delon, de 87 anos, é um astro do cinema francês, mais conhecido por seus personagens nos filmes clássicos dos anos 1960, como "A Piscina" e "O Leopardo".

A saúde do ator piorou em decorrência de um acidente cardiovascular (AVC), em 2019, que o fez contratar uma mulher para auxiliá-lo em sua casa localizada na região de Loiret, centro da França.

A primeira denúncia foi apresentada pelos filhos de Delon - Anouchka, Alain-Fabien e Anthony. O ator entrou no processo por meio de uma declaração escrita.

Além disso, o filho mais velho de Delon, Anthony, também apresentou uma outra denúncia contra Rollin, de violência e tentativa de sequestro.

Seu advogado acusou Rollin de "abusar da fragilidade" de Delon ao monitorar suas conversas telefônicas e interceptar suas correspondências, além de maltratar um dos cachorros do ator aposentado.

Hiromi Rollin, de 60 anos, foi expulsa da casa do ator no dia 5 de julho, refutou as acusações contra ela e registrou uma denúncia.

O ator, que apareceu em poucos filmes desde 1990, fez poucas aparições em público nos últimos anos.

Em maio de 2019, Delon recebeu em Cannes uma Palma de Ouro honorária por toda a sua carreira.

