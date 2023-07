Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia com a situação em 26 de julho às 4h (Bras.). (135 x 154 mm) - Atualização disponível

2/ Portos próximos do delta do Danúbio por onde são exportados os cereais da Ucrânia. (180 x 159 mm) - Atualização disponível

3/ Imagens de satélite de 24 de julho de 2023 e de 22 de julho de 2021 do rio Danúbio na altura do porto ucraniano de Reni, um importante ponto de trânsito de cereais após o término do acordo de exportação de grãos entre a Rússia e a Ucrânia. (89 x 130 mm) - Disponível

* Clima-economia-meio-ambiente-meteorologia-incêndio-seca:

1/ Mapa do noroeste da Tunísia com as zonas afetadas pelos incêndios florestais desde 24 de julho. (136 x 116 mm) - Disponível

2/ Mapa da Europa e da região mediterrânea com a previsão das temperaturas às 12h (Bras.) entre 26 e 29 de julho, segundo as previsões do ECMWF em 25 de julho às 21h (Bras.). (135 x 137 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Grécia localizando a superfície queimada desde 17 de julho em três incêndios nos arredores de Atenas e nas ilhas de Rodes e Corfu. (135 x 61 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa do norte da Argélia com as áreas afetadas pelos incêndios desde 16 de julho de 2023. (135 x 58 mm) - Disponível

5/ Mapa com as temperaturas na superfície do mar Mediterrâneo em 24 de julho de 2023, dia em que foi alcançado o novo recorde de temperatura média diária (28,71 ºC), segundo o Instituto de Ciências do Mar da Espanha (ICM). (135 x 80 mm) - Disponível

6/ Mapa da ilha italiana da Sicília com as áreas afetadas pelos incêndios desde 16 de julho de 2023. (135 x 99 mm) - Disponível

8/ Número acumulado de hectares queimados na União Europeia nesse ano e comparação da média, mínimo e máximo no período 2006-2022. (90 x 67 mm) - Disponível

* Níger-política-conflito-Forças-Armadas:

1/ Mapa do Níger localizando a capital, Niamey. (45 x 49 mm) - Disponível

2/ Mapa da capital do Níger, Niamey, localizando o palácio presidencial. (135 x 96 mm) - Disponível

* Bélgica-atentados-julgamento-homicídio-jihadistas: mapas com a localização dos atentados de Bruxelas e balanço das vítimas de 22 de março de 2016. (135 x 125 mm) - Atualização disponível

* Holanda-Panamá-incêndio-transporte: localização do navio de carga em chamas "Fremantle Highway", a 30 km ao norte da ilha holandesa de Ameland. (45 x 57 mm) - Disponível

* Seca-clima-meteorologia-ciência-meio-ambiente:

1/ Aparatos aéreos utilizados na luta contra os incêndios em todo o mundo. (180 x 180 mm) - Reenvio disponível

2/ Ficha do avião Canadair CL-415, utilizado na luta contra incêndios. (89 x 95 mm) - Disponível

3/ Gráfico explicativo que mostra como o aumento das emissões globais de CO2 podem conduzir a condições mais propensas a incêndios, e como mais incêndios podem conduzir a maiores emissões que perpetuam o ciclo. (135 x 105 mm) - Reenvio disponível

4/ Explicação da formação de uma "cúpula" ou "domo", que causa ondas de calor. (135x98 mm) - Disponível

* Filipinas-meteorologia-ciclone-turismo: trajetória observada e prevista do Furacão Doksuri, nol oeste do Pacífico, em 26 de julho de 2023. (90 x 77 mm) - Disponível

* EUA-tecnologia-internet:

1/ Lucro trimestral da Alphabet, empresa matriz da Google. (44 x 79 mm) - Disponível

2/ Lucro líquido trimestral da Microsoft. (44 x 66 mm) - Disponível

* Economia-finanças-inflação-taxas-EUA: evolução da taxa básica de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos desde 1985. (90x61 m) - Disponível

* Fbl-WC-2023-feminino-grupos:

1/ Classificação após a primeira rodada da Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia. (180 x 76 mm) - Disponível

2/ Evolução dos prêmios da FIFA aos participantes das Copas do Mundo de futebol masculino e femenino. (89 x 80 mm) - Disponível

* Oly-esporte-Paris-2024-FRA:

1/ Mapa com o itinerário da tocha olímpica, de 8 de maio a 26 de julho de 2024. (210x297 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa das principais sedes previstas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. (180x164 mm) - Atualização disponível

