MUNDO CLIMA CALOR: Termômetros voltam a subir na Grécia, onde o fogo arrasa ilhas turísticas

RODES:

Termômetros voltam a subir na Grécia, onde o fogo arrasa ilhas turísticas

Uma nova alta das temperaturas ameaça a Grécia nesta quarta-feira (26), onde os incêndios continuam assolando as ilhas de Rodes, Corfu e Eubeia e já deixaram três mortos, em uma das ondas de calor mais longas já enfrentadas pelo país.

PARIS:

Bacia do Mediterrâneo, cenário de incêndios violentos e, por vezes, letais

Vários países da bacia do Mediterrâneo, atingidos por temperaturas elevadas, enfrentam intensos incêndios durante o verão, fenômeno que se acentua ano após ano diante do efeito das mudanças climáticas.

-- AMÉRICAS

PALMDALE, Estados Unidos:

Rebelião de entregadores paira sobre a Amazon na Califórnia

Quando se sindicalizaram, a Amazon tentou se livrar deles. Mais de 80 entregadores da Califórnia entraram com ações judiciais contra a gigante americana do comércio eletrônico, em um caso que ameaça sua operação em todo o país.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte oferece 'calorosas boas-vindas' ao ministro da Defesa russo

A Coreia do Norte estendeu o tapete vermelho para receber com "calorosas boas-vindas" o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, que viajou para Pyongyang para o aniversário do fim da Guerra da Coreia, junto com uma delegação chinesa, informou a mídia estatal nesta quarta-feira (26).

PHNOM PENH, Camboja:

Primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, renuncia após 38 anos e cede cargo ao filho

O primeiro-ministro de Camboja, Hun Sen, de 70 anos, anunciou nesta quarta-feira(26) sua renúncia após 38 anos no poder e cederá o cargo a seu filho mais velho, após a vitória de seu partido nas eleições de domingo.

SAN FRANCISCO:

Gigantes americanas da IA se unem para buscar autorregulação

Google, Microsoft, Anthropic e OpenAI, quatro das empresas americanas que lideram o cenário da Inteligência Artificial (IA) de última geração, anunciaram nesta quarta-feira (26) a criação de um novo órgão profissional para combater os riscos associados a esta tecnologia.

-- COPA FEMININA

AUCKLAND:

Espanha e Japão vencem e garantem vaga nas oitavas da Copa feminina

Espanha e Japão se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina ao vencerem seus jogos pelo Grupo C nesta quarta-feira (26).

