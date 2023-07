México critica governo do Texas por boias colocadas em rio na fronteira

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticou ontem o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, por colocar boias na fronteira do Rio Grande para impedir a passagem de imigrantes. Para Obrador, a medida viola a soberania do México.

Em julho, Abbott, ordenou que uma cadeia de boias fosse instalada no rio junto com barreiras de arame farpado ao longo da costa, em um ponto por onde os migrantes passam do México para os EUA. Desde então, pessoas que tentam cruzar ficam presas e precisaram ser resgatadas.

"O que é isso de colocar uma cerca de arame, invadindo também o nosso território? É um ato de provocação em busca de publicidade", disse Obrador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cooperação

Abbott, que fez conquistou seu terceiro mandato em novembro, fez campanha prometendo controles fronteiriços mais rígidos e tem usado declarações de desastre como fundamento legal para algumas ações. Críticos denunciam desvio de função, já que é responsabilidade do governo federal a segurança das fronteiras. "O que o Texas está fazendo é ilegal em muitos aspectos", afirmou o advogado David Donatti, da Texas American Civil Liberties Union.

O Departamento de Justiça avisou o Texas que o muro de boias é ilegal e o governo processará o Estado, caso as autoridades não removam a barreira. Abbott tuitou que o Texas "tem autoridade soberana para defender a fronteira". López Obrador rejeitou os argumentos do governador. "O que ele está fazendo é politicagem."

Enquanto isso, altos funcionários mexicanos e americanos estão reunidos no México, desde segunda-feira, para abordar a questão da migração, a luta contra o fentanil e o tráfico de armas. Os EUA precisam da cooperação do governo mexicano para conter a epidemia de opioides que assola os americanos. Mais de 60 mil pessoas morrem por ano de overdose de derivados do ópio nos EUA.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.