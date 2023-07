Juan Carlos I realiza nova visita à Espanha

O rei emérito Juan Carlos I chegou nesta quarta-feira (26) à Espanha para sua terceira visita desde que se estabeleceu em Abu Dhabi em meados de 2020, assombrado por suspeitas sobre sua fortuna opaca, observou um fotógrafo da AFP.

Juan Carlos de Borbón desceu lentamente do jato privado que o levou ao aeroporto da cidade galega de Vigo (noroeste), agarrando-se à escada com as duas mãos, segundo imagens divulgadas pela televisão pública.

Com um casaco azul-marinho, o ex-chefe de Estado espanhol (1975-2014) dirigiu-se mais tarde, de carro, à cidade de Sanxenxo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O rei emérito, de 85 anos, costuma visitar Sanxenxo porque lá se encontra o veleiro "Bribón", que historicamente comanda quando compete em regatas.

Segundo a imprensa espanhola, ele planeja participar de uma regata neste fim de semana.

pho-mig/vab/du/mb/aa