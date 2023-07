Explosões em silos de cooperativa agroindustrial deixam vítimas no Paraná

Explosões em silos de uma cooperativa agroindustrial do Paraná deixaram dois mortos e nove desaparecidos nesta quarta-feira (26), segundo autoridades.

O acidente ocorreu no fim da tarde, em uma propriedade localizada no município de Palotina, de cerca de 30 mil habitantes, informou à AFP Tiago Zajac, porta-voz do corpo de bombeiros do Paraná.

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram transferidas em estado grave para hospitais da região.

"Houve uma explosão em um dos silos, que desencadeou uma segunda e uma terceira em outros dois silos", explicou Zajac.

Como resultado das explosões, o telhado de um dos silos, que, segundo a imprensa, pertence à cooperativa agroindustrial C.Vale, ficou parcialmente destruído. Do seu interior saía uma grande coluna de fumaça branca, segundo imagens publicadas em redes sociais e divulgadas por veículos brasileiros.

A estrutura dos silos "ficou bastante comprometida" e as equipes de bombeiros tentam garantir a segurança antes de iniciarem os trabalhos de resgate, disse o Zajac.

Mais de 35 bombeiros militares e um total de 11 caminhões atendiam à emergência nas primeiras horas da noite. A cooperativa C.Vale não respondeu ao contato feito pela AFP.

Vizinhos de Palotina relataram em redes sociais que perceberam um tremor na cidade e a explosão de vidros em residências devido à onda provocada pela explosão.

