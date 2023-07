EUA: filho de Biden chega a tribunal e deve admitir culpa em crime tributário, sem ser preso

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou nesta quarta-feira (26) a um tribunal federal, no qual deve admitir a culpa por dois crimes tributários e admitir a posse de uma arma como um usuário de droga, em um acordo com o Departamento de Justiça que deve fazer com que ele escape da cadeia.

A juíza distrital Maryellen Noreika, nomeada pelo então presidente Donald Trump, presidirá a audiência e deve assinar o acordo, no qual os promotores recomendam dois anos de liberdade condicional. Hunter Biden não deve ser sentenciado nesta quarta-feira. O acordo foi anunciado no mês passado, após anos de investigação do Departamento da Justiça sobre os tributos e os negócios no exterior do filho do atual presidente. Hunter admitiu que tem lutado contra o vício em drogas desde a morte em 2015 de seu irmão, Beau Biden.

Os republicanos veem dois pesos em duas medidas, com o filho do atual presidente escapando da cadeia, enquanto Trump enfrenta um caso criminal em Nova York e uma acusação federal na Flórida. Membros da oposição no Congresso buscam fazer sua própria apuração de cada faceta dos negócios de Hunter Biden, inclusive seus pagamentos ao exterior. Fonte: Associated Press.