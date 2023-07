Dow Jones fecha com 13ª alta consecutiva apesar de aumento de juros pelo Fed

A Bolsa de Nova York encerrou em alta nesta quarta-feira (26), com poucas reações ao aumento das taxas decidido pelo Fed (Federal Reserve, banco central americano), amplamente antecipado pelo mercado, embora o Dow Jones tenha conseguido manter o impulso para atingir 13 altas consecutivas.

Após um novo aumento de um quarto de ponto percentual, o Dow Jones ganhou 0,23%, fechando em 35.520,12 pontos, registrando 13 dias seguidos de alta, algo inédito em 36 anos.

Enquanto isso, o Nasdaq caiu 0,12%, para 14.127,28 pontos, e o S&P 500 permaneceu estável (-0,02%), em 4.566,75 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Como todos esperavam, o Fed aumentou suas taxas em 25 pontos-base (...), mas, enquanto seus responsáveis talvez considerem um último aumento mais tarde neste ano, os mercados futuros concordam conosco que alcançamos o pico do ciclo de ajuste monetário", estimou Paul Ashworth, da Capital Economics.

As taxas de referência do Fed estão agora entre 5,25% e 5,50%, as mais altas desde 2001.

Os dirigentes do Fed não especificaram, no entanto, se planejam aumentar as taxas nos próximos meses ou se este é o último aumento do atual ciclo de ajuste monetário, que já conta com o décimo primeiro desde março de 2022.

vmt/clc/mr/atm/am