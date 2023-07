Comunicado do Business Wire :Molson Coors

A Molson Coors anunciou hoje que Natalie Maciolek fará parte da equipe de liderança mundial da empresa como Diretora Jurídica e de Assuntos Governamentais, a partir de 5 de setembro.

Maciolek, que recentemente atuou como vice-presidente sênior, conselheira geral e secretária corporativa da Kohler Co., com sede em Wisconsin, se reportará ao presidente e diretor executivo da Molson Coors, Gavin Hattersley, e ficará baseada em Chicago.

Como principal advogada da empresa, Maciolek supervisionará todos os assuntos jurídicos nos negócios globais da Molson Coors, incluindo governança corporativa, conformidade regulatória, títulos e assuntos governamentais.

"A ampla experiência de Natalie em oferecer consultoria estratégica e confiável será um grande trunfo para a Molson Coors e nossa equipe jurídica em todo o mundo", disse Hattersley. "Ela é uma líder extremamente centrada em pessoas e me impressionou com seu visão em apoiar e desenvolver funcionários, o que tem sido uma marca registrada de sua carreira há mais de 20 anos."

Nascida em Wisconsin, Maciolek atuou como sócia da Quarles & Brady LLP, com sede em Milwaukee, antes de ingressar na Kohler. Enquanto frequentava a Escola de Direito da Universidade de Wisconsin, Maciolek também passou um verão trabalhando como escriturária na Miller Brewing Company. Ela atua como membro do gabinete de campanha do United Way of Greater Milwaukee e Waukesha County, sendo membro ativo da American Bar Association, State Bar of Wisconsin e Association of Corporate Counsel. Além de obter seu doutorado em Direito pela Escola de Direito da Universidade de Wisconsin, Maciolek é bacharel em Governo pela Universidade de Georgetown.

"Estou empolgada por me unir à Molson Coors e sua longa história de união de pessoas em comemoração", disse Maciolek. "Fui atraída pelas raízes familiares da empresa, valores e compromisso de colocar as pessoas em primeiro lugar. É um momento promissor para a empresa e estou ansiosa para trabalhar em conjunto e alcançar nossa ambição."

A designação ocorre em um momento oportuno para a Molson Coors, que registrou um crescimento de receita líquida de vendas de 8,2% em moeda constante durante o primeiro trimestre de 2023. Coors Light e Miller Lite, principais marcas da Molson Coors nos EUA, aumentaram a receita em dois dígitos no primeiro trimestre, enquanto os negócios da empresa em EMEA & APAC cresceram 7,6%.

SOBRE A MOLSON COORS

Durante mais de dois séculos, a Molson Coors vem produzindo bebidas que unem as pessoas para celebrar todos os momentos da vida. De Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Madri e Staropramen a Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Blue Moon LightSky, Vizzy Hard Seltzer, Topo Chico Hard Seltzer, Simply Spiked, Leinenkugel's Summer Shandy, Creemore Springs, Hop Valley e além disto, a Molson Coors produz muitas marcas de cerveja desejadas e emblemáticas. Embora a história da empresa esteja enraizada na cerveja, a Molson Coors oferece um portfólio moderno que também se expande além do corredor da cerveja. Saiba mais sobre a Molson Coors Beverage Company ao acessar molsoncoors.com.

