Cientista britânico Jim Skea é eleito novo presidente do IPCC

O cientista britânico Jim Skea foi eleito, nesta quarta-feira (26), como o novo presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas, cujos relatórios estabelecem o consenso científico sobre as mudanças climáticas.

"Estou muito honrado por ter sido eleito presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas", escreveu Jim Skea no Twitter, rede social que recentemente mudou seu nome para 'X', após agradecer aos outros três candidatos ao cargo.

A eleição foi realizada durante uma sessão do IPCC em Nairóbi.

Professor de energia sustentável e co-presidente do Grupo de Trabalho III sobre mitigação das mudanças climáticas, Skea sucede o sul-coreano Hoesung Lee, um economista especialista em questões climáticas eleito em outubro de 2015, cuja presidência foi muito discreta.

O britânico terá a delicada missão de coordenar o trabalho de centenas de especialistas até o fim desta década, durante a qual a humanidade precisará reverter a curva de emissão de gases de efeito estufa para limitar o aquecimento global.

Também estavam concorrendo ao cargo a brasileira Thelma Krug, ex-pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil e co-presidente do IPCC. Além da sul-africana Debra Roberts, biogeógrafa especializada em urbanização, e o belga Jean-Pascal van Ypersele, climatologista que foi derrotado nas eleições de 2015.

Criado em 1988, a organização científica reúne 195 países com a missão de "fornecer avaliações detalhadas sobre o estado do conhecimento científico, técnico e socioeconômico sobre mudanças climáticas, suas causas, repercussões potenciais e estratégias para combatê-las".

Em 2007, a instituição recebeu o Prêmio Nobel da Paz, juntamente com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, por seus esforços em coletar e difundir conhecimento sobre o aquecimento global.

