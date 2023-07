Richards supera Popovic e Ledecky domina natação do Mundial de Esportes Aquáticos

O britânico Matthew Richards superou o favoritismo do romeno David Popovici na final dos 200 m livre disputada nesta terça-feira (25) no Mundial de Esportes Aquáticos, enquanto a americana Katie Ledecky conseguiu mais um título.

Richards, que até agora só tinha conquistado medalhas internacionais nas provas de revezamento, fez o tempo de 1:44.30, à frente de seu compatriota Thomas Dean, campeão olímpico em Tóquio há dois anos, e do sul-coreano Sunwoo Hwang, o que deixou Popovici fora do pódio.

Nadando à frente do recorde mundial nos primeiros 50 metros, o romeno diminuiu o ritmo no último trecho e terminou a prova com o tempo de 1:44.90.

Popovich, de 18 anos, voltará à piscina na quarta-feira para competir nos 100 m livre, distância em que defende o título e é o detentor do recorde mundial.

Já nos 1.500 metros livre feminino não houve surpresas, com a americana Katie Ledecky levando a medalha de ouro ao marcar o tempo de 15:25.27.

Agora dona de 20 títulos mundiais, 15 deles em provas individuais, Ledecky superou em mais de 17 segundos a segunda colocada, a italiana Simona Quadrella. A brasileira Beatriz Dizotti foi a sétima colocada.

Poucos minutos depois, os Estados Unidos conseguiram mais um ouro graças a Ryan Murphy, que superou o italiano Thomas Ceccon nos 100 m costas.

Na mesma prova feminina, a campeã olímpica e dona do recorde mundial, a australiana Kaylee McKeown, venceu seu primeiro duelo contra a americana Regan Smith.

McKeown se recuperou em grande estilo, depois de ter sido desclassificada na semifinal dos 200 m medley no domingo.

A última medalha de ouro do dia, nos 100 m peito feminino, foi para a lituana Ruta Meilutyte.

Bronze no ano passado, Meilutyte dominou a prova com o tempo de 1:04.62, chegando à frente da sul-africana Tatjana Schoenmaker e da americana Lydia Jacoby, campeã olímpica em Tóquio.

-- Resultados das finais da natação desta terça-feira no Mundial de Esportes Aquáticos:

MASCULINO:

200 m livre

1. Matthew Richards (GBR) 1:44.30

2. Thomas Dean (GBR) 1:44.32

3. Hwang Sun-Woo (COR) 1:44.42

4. David Popovici (ROM) 1:44.90

5. Luke Hobson (EUA) 1:45.09

6. Lee Hojoon (COR) 1:46.04

7. Kieran Smith (EUA) 1:46.10

8. Felix Auböck (AUT) 1:46.40

100 m costas

1. Ryan Murphy (EUA) 52.22

2. Thomas Ceccon (ITA) 52.27

3. Hunter Armstrong (EUA) 52.58

4. Xu Jiayu (CHN) 52.64

5. Yohann Ndoye Brouard (FRA) 52.84

6. Ksawery Masiuk (POL) 52.92

7. Hubert Kos (HUN) 53.11

8. Mewen Tomac (FRA) 53.16

FEMININO

1.500 m livre

1. Katie Ledecky (EUA) 15:26.27

2. Simona Quadarella (ITA) 15:43.31

3. Li Bingjie (CHN) 15:45.71

4. Anastasiia Kirpichnikova (FRA) 15:48.53

5. Lani Pallister (AUS) 15:49.17

6. Isabel Gose (GER) 15:54.58

7. Beatriz Dizotti (BRA) 16:03.70

8. Katie Grimes (EUA) 16:04.21

100 m costas

1. Kaylee McKeown (AUS) 57.53

2. Regan Smith (EUA) 57.78

3. Katharine Berkoff (EUA) 58.25

4. Kylie Masse (CAN) 59.09

5. Ingrid Wilm (CAN) 59.31

6. Pauline Mahieu (FRA) 59.72

7. Medi Harris (GBR) 59.84

8. Wan Letian (CHN) 1:00.39

100 m peito

1. Ruta Meilutyte (LTU) 1:04.62

2. Tatjana Schoenmaker (RSA) 1:05.84

3. Lydia Jacoby (EUA) 1:05.94

4. Lilly King (EUA) 1:06.02

5. Mona Mcsharry (IRL) 1:06.07

6. Eneli Jefimova (EST) 1:06.36

7. Sophie Hansson (SUE) 1:06.61

8. Satomi Suzuki (JPN) 1:06.67

