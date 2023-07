Resultados da Microsoft superam expectativas

A Microsoft anunciou nesta terça-feira (23) um lucro líquido e vendas em alta e acima do esperado em seu quarto trimestre fiscal, mas mostrou uma leve desaceleração do crescimento na computação em nuvem.

O lucro líquido foi de 20 bilhões de dólares (R$ 95 bilhões), 20% superior do que no mesmo período do ano anterior.

Por ação, o indicador mais seguido pelo mercado, o lucro foi de 2,69 dólares, acima dos 2,55 esperados pelos analistas, segundo o consenso elaborado pela empresa de dados financeiros FactSet.

