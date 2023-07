PSG e Al-Nassr empatam sem gols em amistoso no Japão

Com Neymar no banco, o Paris Saint-Germain iniciou sua excursão pela Ásia com um empate em 0 a 0 com o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo nesta terça-feira (25), em Osaka (Japão).

O público presente no estádio Nagai pedia a entrada do atacante brasileiro, que em fevereiro passou por cirurgia no tornozelo direito, mas não foi atendido pelo técnico Luis Enrique.

Sem Neymar e Kylian Mbappé, que não viajou ao Japão, Cristiano Ronaldo era a única grande estrela na partida.

Mas um Mbappé esteve em campo. O irmão mais novo, Ethan (16 anos), entrou no segundo tempo, quando Luis Enrique trocou praticamente toda a equipe do PSG, exceto dois jogadores: o goleiro Gianluigi Donnarumma, autor de uma grande defesa em uma tentativa de Cristiano (40'), e o atacante Pascal Noha Lemina, que infernizou o lado direito da defesa do Al-Nassr.

Em meio à "novela" Kylian Mbappé, a pré-temporada do Paris Saint-Germain continua na próxima sexta-feira, em novo amistoso, contra o Cerezo Ozaka.

