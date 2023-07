Promotoria dos EUA acusa proprietário do Tottenham de tráfico de informação privilegiada

O magnata britânico Joe Lewis, proprietário do clube inglês Tottenham, da Premier League, foi acusado nos Estados Unidos de tráfico de informação privilegiada, informou o promotor do Distrito Sul de Nova York nesta terça-feira (25).

Lewis, de 86 anos e residente nas Bahamas, proporcionou informação privilegiada durante anos a seus funcionários e companheiras como parte de um plano "descarado" que registrou milhões de dólares de lucro, segundo a acusação do promotor federal Damian Williams.

"Estou anunciando que meu escritório, o Distrito Sul de Nova York, indiciou Joe Lewis, o bilionário britânico, por orquestrar um esquema descarado de informações privilegiadas", disse Williams em um comunicado publicado no antigo Twitter, a rede social que agora se chama "X".

"Alegamos que, durante anos, Joe Lewis abusou de seu acesso a conselhos de administração de empresas e proporcionou, repetidamente, informação privilegiada a suas companheiras sentimentais, seus assistentes pessoais, pilotos e amigos", acrescentou.

"Essas pessoas depois fizeram negócios com essas informações privilegiadas e ganharam milhões de dólares na Bolsa, porque, graças a Lewis, essas apostas eram seguras."

Lewis dava informação privilegiada como forma de compensar seus funcionários e presentear seus amigos, segundo o promotor, que descreveu o esquema como "corrupção corporativa clássica".

O dono do Tottenham é considerado um dos homens mais ricos do Reino Unido, com uma fortuna estimada em 6 bilhões de dólares (cerca de R$ 28,5 bilhões, na cotação atual), que ele acumulou como especulador de divisas na década de 1980 e no início dos anos 1990.

A holding empresarial de Lewis, ENIC, adquiriu participação majoritária no Tottenham em 2001, de seu então proprietário Alan Sugar, outro proeminente magnata britânico.

