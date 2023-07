Prefeita de Paris defende Mbappé na disputa com PSG

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, afirmou nesta terça-feira (25) estar incomodada com o conflito entre o Paris Saint-Germain e o craque Kylian Mbappé e defendeu o atacante.

"Não entendo nada do que o PSG está jogando", reclamou Hidalgo, convidada da BFMTV e RMC. "Eles têm o melhor jogador do mundo. Kylian é o melhor do mundo".

"Eles estão dispostos a não deixá-lo jogar", acrescentou a prefeita, surpresa. "Confesso que não estou entendendo nada".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Obviamente Kylian é um jogador extraordinário que eu gostaria que ficasse em Paris", garantiu ela. "Acho que essa também era a vontade dele, ficar o máximo de tempo em Paris. Então a questão é: o que o PSG está jogando?".

No centro do conflito entre as duas partes está o contrato de Kylian Mbappé com o PSG, que se encerra em junho de 2024.

O clube quer que ele renove logo porque teme que o jogador queira chegar ao fim do atual contrate em 30 de junho de 2024 para ficar livre e se transferir para outro clube sem que o PSG receba uma indenização pela transferência.

Convencido de que o jogador já tem um acordo para assinar em 2024 com o Real Madrid, o PSG quer que seu astro renove ou seja vendido neste verão europeu.

Depois de ter sido excluído da excursão de verão do PSG na Ásia, Mbappé treina atualmente ao lado dos jovens e de jogadores que estão de saída da equipe parisiense.

Desde que a crise entre o clube e o seu craque se agravou na sexta-feira, o PSG começou a receber ofertas por Mbappé, tendo autorizado na segunda-feira o clube saudita Al-Hilal a negociar uma transferência de cerca de 300 milhões de euros (1,5 bilhão pela cotação atual).

tmn/smr/dam/psr/aam