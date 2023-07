Pai quebra para-brisa para salvar filho preso em carro sob calor de 40 ºC nos EUA

As autoridades locais afirmam que o bebê foi trancado juntamente das chaves dentro do carro acidentalmente; veja vídeo

Um homem que não teve identidade divulgada passou por momentos de tensão na última quarta, 19 de julho, após ver seu filho de 3 anos trancado dentro do carro em um calor de 40ºC.

O caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, às 10:30 da manhã. As autoridades locais afirmam que o bebê foi trancado acidentalmente, juntamente com as chaves do carro, em um posto de gasolina.

No vídeo gravado por uma pessoa que acompanhou o caso é possível ver o momento em que o pai quebra o para-brisa do carro com uma chave de roda e resgata o filho, enquanto pessoas se aproximam para acompanha o desfecho.

Veja vídeo do momento que o pai quebra o para-brisa para salvar o filho



Segundo o jornal americano Newsweek, o sargento Larry Moore, do Departamento de Polícia de Harlingen, confirmou que o bebê estava bem e que havia sido examinado por equipe médica no local.

Mais de 30 crianças morreram após serem esquecidas acidentalmente dentro de carro

A agência de trânsito dos EUA, NHTSA ( National Highway Traffic Safety Administration), informa que 33 crianças morreram após terem sido deixadas ou esquecidas acidentalmente dentro do carro no ano passado.

A agência também alerta que casos como esses são ainda mais perigosos para as crianças, visto que a temperatura corporal delas aumenta mais rapidamente do que a dos adultos e que a temperatura de um carro pode subir 20 graus em 10 minutos.