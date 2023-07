ONU começa operação de transposição de petroleiro abandonado no Iêmen

A ONU anunciou nesta terça-feira(25) que iniciou a operação para transferir um milhão de barris de petróleo bruto de um navio-tanque abandonado perto do Iêmen no Mar Vermelho, uma tarefa destinada a evitar uma catástrofe ambiental.

"As Nações Unidas lançaram uma operação para desarmar o que poderia ser a maior bomba-relógio do mundo", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, em comunicado.

"Uma operação complexa está em andamento no Mar Vermelho, na costa do Iêmen devastado pela guerra, para transferir um milhão de barris de petróleo do 'FSO Safer' para um navio substituto", acrescentou. A operação começou às 10h45 (03h45 em Brasília), disse o comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O "Safer" está ancorado desde a década de 1980 a cerca de 50 quilômetros do porto de Hodeida. A costa mais próxima fica a nove quilômetros de distância.

A guerra no Iêmen que estourou em 2015 entre o governo, apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, e os houthis, apoiados pelo Irã, paralisou a sua manutenção.

Segundo a ONU, o navio contém quatro vezes a quantidade de óleo do Exxon Valdez, petroleiro que em 1989 causou uma das piores catástrofes ambientais da história dos Estados Unidos.

No caso de uma mancha de óleo, que poderia afetar a Arábia Saudita, Eritreia, Djibuti e Somália, a ONU estimou que só a limpeza custaria US$ 20 bilhões (R$94 bilhões de reais na cotação atual).

rcb/ho/fz/bfi/feb/mar/zm/jc