Megaprojeto de mineradora começa a extrair diamantes na África do Sul

Um megaprojeto de mineração subterrânea sob a maior mina a céu aberto da África do Sul começou a extrair diamantes, anunciou o grupo e Beers nesta terça-feira (25).

"O investimento de US$ 2,3 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões) na exploração subterrânea da principal mina da África do Sul reforça a produção mundial da De Beers", disse a principal provedora de diamantes do mundo, que estima gerar lucros "pelo menos até 2047".

A mina de Venetia, localizada entre montanhas na fronteira com a Botsuana e Zimbábue, é explorada há trinta anos. Mas como o diamante era escasso, o grupo apostou, em projeto de 2012, na construção de túneis para acessar rochas a mil metros de profundidade.

A De Beers deu "um passo importante com a entrega da primeira produção da exploração subterrânea de sua mina de Venetia", enfatiza o comunicado, especificando que a construção já estava "70% concluída" e continuaria nos próximos anos.

De acordo com a empresa, a mineração a céu aberto parou em dezembro. Sua expansão no subsolo, altamente mecanizada, deve fornecer "até sete milhões de toneladas de minério de quimberlito por ano, produzindo cerca de 4 milhões de quilates de diamantes por ano", acrescentou.

Atualmente, o local emprega 4.300 pessoas, sobretudo das regiões vizinhas à mina, informou a De Beers, que em 2021 implementou um centro de treinamento para faciliar a transição da mineração a céu aberto para a exploração subterrânea.

