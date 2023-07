Ilhas da Grécia são esvaziadas por conta de incêndios florestais que já duram uma semana

As temperaturas recordes registradas na Grécia que deixaram matagais e florestas secas, combinadas com ventos fortes que chegam até a 60 km/h, alimentam um incêndio florestal que já atinge o país há uma semana. O fenômeno tem forçado o esvaziamento de locais, somando mais de 20 mil pessoas retiradas de três ilhas gregas.

As últimas retiradas foram ordenadas no sul de Rodes depois que 19 mil pessoas, a maioria turistas, foram transportadas em ônibus e barcos no fim de semana para fora do caminho do incêndio que atingiu várias áreas costeiras das montanhas próximas. Algumas pessoas retiradas da região precisaram de atendimento médico por problemas respiratórios.

Ian Murison, um empresário de Londres em férias no sul de Rodes com sua esposa e filho de 12 anos, descreveu a provação de sua família enquanto tentavam escapar dos incêndios no sábado. "Vimos chamas vindo das colinas. O nosso hotel tinha capacidade para 1,2 mil (pessoas), mas só havia um ônibus à espera", disse. "Todos nós apenas pegamos nossas malas e começamos a andar. Foram cerca de 3 quilômetros antes de sairmos debaixo da nuvem de cinzas."

A família chegou a uma praia próxima, onde esperou - no escuro devido a um apagão de energia - com milhares de outras pessoas para serem retiradas da região. "Você podia ver um brilho laranja no céu e ficava cada vez mais, grandes bolas de fogo indo para o céu", disse Murison.

As retiradas de pessoas também foram ordenadas durante na ilha ocidental de Corfu, onde mais de 2,5 mil pessoas foram transferidas entre domingo, 23, e segunda-feira, 24, para a segurança por terra e mar, bem como na ilha de Evia e em uma área montanhosa na região sul do Peloponeso.

Na Grécia, uma média de 50 novos incêndios florestais irromperam diariamente nos últimos 12 dias, segundo o porta-voz do governo Pavlos Marinakis. No domingo, foram registrados 64 novos incêndios. As autoridades disseram que não houve registro de feridos graves, mas hospitais e voluntários de saúde prestaram primeiros socorros a turistas e outras pessoas, principalmente devido aos efeitos do calor e da desidratação.

A Grécia ainda está atolada em uma onda de calor nesta terça-feira, 25, com temperaturas máximas esperadas de 44°C, enquanto as chamas continuam arrasando partes das ilhas turísticas de Rodes, Corfu e Eubeia, perto de Atenas. Essas temperaturas muito altas, que surgem depois de um fim de semana muito quente, vão continuar até quarta-feira, 26, antes de uma queda esperada de até 5ºC a partir de quinta-feira, 27.

(Com agências internacionais)